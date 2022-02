Tim Basket Putri SMA Dr Wahidin S Medan Menang, Sempat Dalam Tekanan Diawal Quarter

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Hari ketiga ajang Honda Developmental Basketball League (DBL) 2021 North Sumatera Series. Laga kedua mempertemukan Tim Basket Putri antara SMA Dr Wahidin S Medan Vs MAN 2 Model Medan yang berlangsung di GOR UNPRI (Universitas Prima Indonesia) Jalan Danau Singkarak, Gang Madrasah, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Rabu (16/02/2022).

Hasil akhir Tim Basket Putri SMA Dr Wahidin S Medan menang dari tim lawannya MAN 2 Model Medan dengan skor akhir 53 Vs 21.

Tim Basket Putri SMA Dr Wahidin S Medan memakai jersey putih celana putih, sedangkan Tim Basket Putri MAN 2 Model Medan memakai jersey hitam celana hitam.

Pelatih Tim Basket Putri SMA Dr Wahidin S Medan Sutan menuturkan timnya sempat dalam tekanan diawal - awal quarter.

"Melihat dari pertandingan tadi dari quarter 1, quarter 2, pemain kita dalam tekanan ya, terus juga di quarter 3 baru lepas tekanan itu, mungkin adaptasi kelapangan juga sih, tekanan resiko bola juga yang bukan seperti biasanya, kayaknya bolanya juga beratnya beda, bahannya beda," kata Sutan.

Ia mengaku persiapan timnya sangat singkat dalam mengarungi Honda DBL 2021.

"Persiapan ini sangat singkat karena kami juga baru tau dibulan satu disitu juga kami baru mempersiapkan tim, karena kami sebelumnya tidak ada latihan karena pandemi gitu ya," ucap Sutan.

Sutan mengatakan kepada anak asuhnya agar tanggung jawab dalam tim.

"Motivasi untuk pemain agar tanggung jawab, lebih kerja keras," kata Sutan.

Ia mengatakan materi pemain Tim Basket Putri SMA Dr Wahidin S berasal dari kelas 10 - kelas 12.

"Untuk materi pemain dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, tapi lebih dominan kelas 11 sih," ucap Sutan.

Sutan berharap dalam menatap laga selanjutnya agar para pemainnya bisa bermain dengan penampilan terbaiknya.

"Harapan untuk laga selanjutnya bisa kasih yang terbaiklah," tutup Sutan.

Berikut statistik pertandingan antara SMA Dr Wahidin S Medan Vs MAN 2 Model Medan:

Q1 = 2 Vs 2

Q2 = 8 Vs 6

Q3 = 17 Vs 6

Q4 = 26 Vs 7

