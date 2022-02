Tim Basket Putri SMA Methodist 2 Medan Akhirnya Masuk di Final Honda DBL 2021-2022

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Hari keempat ajang Honda Developmental Basketball League (DBL) 2021 North Sumatera Series. Laga kedua semifinal yang mempertemukan Tim Basket Putri antara SMA Methodist 2 Medan Vs SMA DR. Wahidin S. Medan yang berlangsung di GOR UNPRI (Universitas Prima Indonesia) Jalan Danau Singkarak, Gang Madrasah, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Kamis (17/02/2022).

Hasil akhir Tim Basket Putri SMA Methodist 2 Medan menang dari tim lawannya SMA DR. Wahidin S. Medan dengan skor akhir 62 Vs 39.

Tim Basket Putri SMA Methodist 2 Medan memakai jersey putih celana putih, sedangkan Tim Basket Putri SMA DR. Wahidin S. Medan memakai jersey hitam celana hitam.

Pelatih Tim Basket Putri SMA Methodist 2 Medan Jenny menuturkan sudah sangat lama timnya tidak menginjakkan kaki di final.

"Bermain di semifinal itu luar biasa banget, karena sudah sangat lama kita tidak menginjakkan kaki kita di final dan sampai habis waktupun kami tidak menyerah, bukan kami lepas tangan atau gimana, bagaimanapun tiket final itu benar - benar mati - matian," kata Jenny.

Ia mengatakan anak asuhnya harus berani keluar dari tekanan seperti Rookie baru.

"Strateginya ya masih tetap sama ajasih, kita harus berani keluar dari tekanan, apalagi anak - anak yang sekarang yang main itu kebanyakan kelas 10, dimana ibaratnya Rookie - rookie baru," ucap Jenny.

Jenny mengaku kemenangan yang didapat tadi berkat pemainnya menang postur dari tim lawan.

"Faktor kemenangan tadi itu, jujur aja, dimana pemain kami itu menang tinggi ya, jadi kami berdayakan untuk bola bisa sampai ke post atau orang nembak gagal, kita seconds chains point itu ajasih," kata Jenny.

Ia berharap dalam menatap laga final nanti, anak asuhnya berbuat yang terbaik buat juara.

"Untuk kedepannya kita final, kami melawan Tim Basket Putri SMA Sutomo 1 Medan, kami tetap berbuat yang terbaik, supaya kita maksimal dan tidak menutup kemungkinan kalo kerjasama, kalo effortnya masing - masing keluarin semua pasti kita bisa buat Champion, itu ajasih harapan saya," ucap Jenny.

Jenny mengatakan ingin buat sejarah baru untuk Tim Basket Putri SMA Methodist 2 Medan menjadi Champion Honda DBL 2021 North Sumatera Series.

"Kedepan harapannya melawan Tim Basket Putri SMA Sutomo 1 Medan, siapa sih yang tidak pengen juara, dan siapa sih yang tidak pengen buat sejarah baru, soalnyakan jujurly, yang cewek kalo tidak Tim Basket Putri SMA Sutomo 1 Medan atau Tim Basket Putri SMA DR. Wahidin S. Medan. Kami cuman di 2010 dan 2015 hanya menjadi finalis, dan di 2010 menjadi Champion, cuma sekali aja," tutup Jenny.

Berikut statistik pertandingan semifinal Tim Basket Putri antara SMA Methodist 2 Medan Vs SMA DR. Wahidin S. Medan:

Q1 = 19 Vs 10

Q2 = 31 Vs 19

Q3 = 47 Vs 28

Q4 = 62 Vs 39

