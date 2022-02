Meski Capai 72,96 persen, Kapolres Padangsidimpuan Tetap Pacu Percepatan Vaksinasi Anak

TRIBUN-MEDAN.COM, PADANGSIDIMPUAN-Kapolres Padangsidimpuan AKBP Juliani Prihartini memimpin rapat koordinasi (Rakor) terkait evaluasi pelaksanaan vaksinasi anak 6-11 tahun bertempat di Aula Dinas Pendidikan, Jalan Jend Sudirman, Kelurahan Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kamis (17/2/2022).

AKBP Juliani meyampaikan, capaian vaksinasi anak di wilayah Kota Padangsidimpuan sudah mencapai angka 72,96 persen, namun percepatan vaksin harus tetap dipacu.

"Meski telah mencapai angka 72,96 persen, vaksinasi harus tetap kita pacu untuk menekan Penjangkitan Covid varian baru Omicron,"ujar Kapolres AKBP Juliani.

Kapolres, memaparkan terkait kasus masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 varian baru Omicron di Padangsidimpuan.

Untuk memacu percepatan vaksinasi anak usia 6-11 tahun Kapolres memberikan semangat kepada Kepala Sekolah tingkat SD se-Kota Padangsidimpuan.

"Keberhasilan vaksinasi anak 6-11 tahun ini, pastinya tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, termasuk Kepala Sekolah tingkat SD se-Kota Padangsidimpuan," ujar Kapolres.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padangsidimpuan Arfan Harapan Siregar, juga turut jelaskan kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kota Salak. Di mana, sebut Arfan, Kota Padangsidimpuan sedang berada di level dua Covid-19.

Selain Kapolres Hadir dalam rapat koordinas tersebut, Kadis Pendidikan Kota Padangsidimpuan Muhammad Luthfi Siregar SH, MM.Kadis Kesehatan yang diwakilkan oleh Kabid Promkes An. Ita Siregar, Kabid Pendidikan Dasar An. Hasian Siregar, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan,Kepala BPBD Kota Padangsidimpuan Arfan Harapan Siregar tampak juga Kaurmintu Sat Intelkam AIPDA A. Edu Sitopu, Para Kepala Sekolah SD Negeri / Swasta Se- Kota Padangsidimpuan.

(Jun-tribun-medan.com).