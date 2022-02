SOSOK Fendy Lin, Ketua Yayasan Pendidikan Nanyang Indonesia, Jadikan Pendidikan Sebagai Pengabdian

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kegigihan dan mengembangkan diri membawa Fendy Lin menjadi sosok inspirasi bagi banyak orang.

Fendy Lin merupakan seorang pendidik yang juga berbakat dalam bernyanyi serta aktif dalam dunia sosial.

Saat ini, Fendy menjalankan aktivitas sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Nanyang Indonesia di Jalan Abdullah Lubis No.15, Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara.

Diceritakan oleh Fendy, masuk ke dalam dunia pendidikan dan menjadi Ketua Yayasan sekaligus menjadi humas/juru bicara merupakan satu hal untuk membesarkan dunia pendidikan.

Dalam dunia pendidikan, Fendy melihat arti pendidikan bagi dirinya adalah kewajiban dan pengabdian.

Dimana ia selalu melihat perkembangan pendidikan dan mengupgrade kurikulum belajar untuk menyesuaikan dengan minat para siswa.

"Tugas kita adalah memperkenalkan sistem baru yang bagus tentunya, kami sangat upgrade ilmu dan komit untuk upgrade tekhnologi dan belajar lagi, " ujarnya.

Meski di zaman yang serba digital, Fendy justru tetap mengingat budaya lama dalam pendidikan.

"Walaupun zaman canggih, budaya yang dahulu tidak boleh dilupakan, kita harus bisa mempacking budaya lama dengan cara yang baru, " lanjut Fendy.

Ia mengambil satu tagline yang dipegang teguh yaitu The End Of Education Is Character.