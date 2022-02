Tim Basket Putra SMA Methodist 2 Medan Jaga Ambisi Menjadi Juara Honda DBL 2021-2022

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Hari kelima ajang Honda Developmental Basketball League (DBL) 2021 North Sumatera Series. Laga kedua semifinal yang mempertemukan Tim Basket Putra antara SMA Methodist 2 Medan Vs SMA Chandra Kumala School yang berlangsung di GOR UNPRI (Universitas Prima Indonesia) Jalan Danau Singkarak, Gang Madrasah, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Jum'at (18/02/2022).

Hasil akhir Tim Basket Putra SMA Methodist 2 Medan menang dari tim lawannya SMA Chandra Kumala School dengan skor akhir 73 Vs 23.

Tim Basket Putra SMA Methodist 2 Medan memakai jersey putih celana putih, sedangkan Tim Basket Putra SMA Chandra Kumala School memakai jersey hitam celana hitam.

Pelatih Tim Basket Putra SMA Methodist 2 Medan Jenny menuturkan permainan lawan kurang agresif pada pertandingan semifinal tadi.

"Tanggapan pertandingan hari ini yah gamenya kurang agresif lah, maksudnya dimana tim lawan kita cuman lima orang karena faktor yang tidak bisa saya bicarakan satu per satu, yang pastinya kalo besok kita ketemu SMA Sutomo 1 Medan baik dari Tim Basket Putra maupun Putri, kami tetap siap karena kami rindu untuk juara," kata Jenny.

Jenny mengatakan akan mengevaluasi para pemainnya untuk menatap pertandingan final besok.

"Kalo evaluasinya mungkin dikomposisi pemain ya, karena yang saya rasa pemain inti saya juga ada yang tidak bermain, mungkin di tim lawan juga ada yang tidak bermain, ya kami maksimalkan yang ada, dan persiapan dua bulan itu yang kami paksa untuk anak - anak supaya lebih berani bermain, itu aja sih," ucap Jenny.

Ia mengaku anak asuhnya ada yang terkena Covid - 19 dan tetap memaksimalkan para pemain yang ada.

"Yang kena Covid - 19 itu ada dua orang, yang satu lagi ada faktor dimana kita tidak bisa memenuhi syarat Honda DBL 2021 karena kurangnya Vaksin yang kedua, karena si anak ini ada sakitnya," kata Jenny.

Jenny berharap untuk pertandingan final besok dapat menjadi juara baik Tim Basket Putra maupun Putri SMA Methodist 2 Medan.

"Harapannya semuanya pasti pengen juara termasuk tim lawan tapi ambisi harus percaya sama tim dan semua manajemen lah itu aja. Kami rindu untuk juara," tutup Jenny.

Berikut statistik pertandingan semifinal Tim Basket Putra antara SMA Methodist 2 Medan Vs SMA Chandra Kumala School:

Q1 = 19 Vs 5

Q2 = 40 Vs 10

Q3 = 59 Vs 16

Q4 = 73 Vs 23

