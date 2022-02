Nelayan Temukan Benda Mirip Rudal Berlogo Bendera AS, Ini Wujudnya

Adapun panjang dan diameter benda itu, memiliki panjang 118 Cm, Berat 9,1 kilogram dengan diameter 40 centimeter.



TRIBUN-MEDAN.COM - Benda serupa roket yang ditemukan di Kabupaten Kepulauan Selayar , diduga merupakan buatan Amerika Serikat.

Hal itu terkuak dari logo yang terpasang di benda berdiameter 40 centimeter itu.

Terlihat, logo berlambang bendera Amerika Serikat dengan tulisan MADE IN U.S.A.

Selain itu, di sisi lain badan benda itu, juga terdapat tulisan WARNING.

"Contains Co2 Gas Under High Pressure, Do Not Expose to Temperatures Above 130 F (54C) Do Not Drop,"

Diartikan dalam bahasa Indonesia, tulisan itu menitip pesan,"Mengandung Gas Co2 Di Bawah Tekanan Tinggi, Jangan Terkena Suhu Di Atas 130 F (54C) Jangan Jatuh".

Benda yang ditemukan di Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, diduga masih aktif.

Dugaan itu dikuatkan dengan nyala lampu berwarna merah yang terpasang pada benda itu.