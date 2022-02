SD Antonius Gelar Webinar Internasional 4 Negara dalam Menyukseskan Program Pembelajaran Billingual

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Dalam menunjang program pembelajaran Bilingual, SD Swasta St Antonius 1 dan 2 Medan adakan kegiatan webinar Internasional kedua kalinya secara daring Sabtu (19/2/2022).

Pembelajaran Bilingual merupakan sistem belajar dua bahasa dimana, bahasa utama yang digunakan dalam ruang lingkup sekolahnya adalah bahasa inggris dan bahasa keduanya bahasa negaranya masing-masing.

Dari amatan Tribun Medan webinar internasional ini bertemakan The Implementation of Bilingual System In The Primary Level.

Dimana ada empat pemateri yang mengisi acara dari beberapa negara yakni Indonesia, Thailand , Greece, dan Romania.

Empat pemateri tersebut yakni Laura Stanciu, Translator Author dari Negara Romania, Mr David D. Peroddin, English Languange Specialist dari Negara Thailand, Rania Lampou, Global STEM Educator dari Greece, dan Rudi Salam Sinulingga, English Lecture and Trainer dari Negara Indonesia.

Kegiatan ini diikuti oleh 60 peserta dari berbagai negara yakni Thailand, Indonesia dan Romania.

Dalam acara tersebut terlihat bahwa para peserta sangat antusias terhadap materi yang disampaikan oleh para pembicara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan sebagai bekal untuk mensukseskan program Bilingual ini.

webinar Internasonal SD Santo Antonius.

Program Pembelajaran dengan sistem Bilingual semakin digalakkan di SD Antonius sebagai jawaban atas tuntutan zaman globalisasi saat ini.

Menurut Kepala Sekolah St Antonius Sr. Franseline Lumban Gaol, S.Pd menyatakan bahwa sudah memasuki tahun ketiga sekolah ini menerapkan sistem pembelajaran disini menggunakan metode Billingual.

"Karena metode billingual ini sudah memasuki tahun ketiga maka kita adakan kegiatan webinar internasional dengan tujuan untuk meningkatkan implementasi guru dalam mengajarkan anak-anak dengan sistem billingual ini," ucapnya.