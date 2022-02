Tim Basket Putri SMA Methodist 2 Medan Juara Honda DBL 2021-2022 North Sumatera Series

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Honda Developmental Basketball League (DBL) 2021 North Sumatera Series sudah mencapai partai puncak. Pertandingan pertama Final yang mempertemukan Tim Basket Putri antara SMA Sutomo 1 Medan Vs SMA Methodist 2 Medan yang berlangsung di GOR UNPRI (Universitas Prima Indonesia) Jalan Danau Singkarak, Gang Madrasah, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sabtu (19/02/2022).

Hasil akhir Tim Basket Putri SMA Methodist 2 Medan menang dari tim lawannya SMA Sutomo 1 Medan dengan skor akhir 26 Vs 44.

Tim Basket Putri SMA Methodist 2 Medan memakai jersey merah celana merah, sedangkan Tim Basket Putri SMA Sutomo 1 Medan memakai jersey putih celana putih.

Pelatih Tim Basket Putri SMA Methodist 2 Medan Jenny menuturkan anak asuhannya menjalankan sistem yang telah diarahkannya selama pertandingan final tadi.

"Tanggapan pertandingan final hari ini, anak - anak bermain luar biasa, menjalanin semua sistem yang saya arahkan sebelumnya, dan intinya kami bersyukur ajalah, semua ini karena Anugerah Tuhan bukan karena kehebatan siapapun itu ajasih," kata Jenny.

Jenny mengatakan kelebihan timnya punya center twin tower yang dapat menghalau tim lawan.

"Faktor kemenangan tadi, ya seperti saya bilang, kami mempunyai center twin tower yang besar, kalo bisa kita arahkan, kita berdayakan, kita pasti menang, kita pasti juara tahun ini," ucap Jenny.

Ia mengatakan para pemainnya semuanya prima setelah menjalankan pertandingan final tadi.

"Kondisi pemain setelah menjalani pertandingan final tadi, kondisinya uda yang pastinya uda fix lah prima semuanya itu ajasih," kata Jenny.

Jenny berharap untuk Honda Developmental Basketball League (DBL) 2021 North Sumatera Series tahun depan, Tim Basket Putri SMA Methodist 2 Medan dapat mempertahankan gelar juara.

"Harapannya untuk Honda Developmental Basketball League (DBL) 2021 North Sumatera Series tahun depan yang pastinya kita harus berusaha mempertahankan gelar juara," ucap Jenny.

Berikut statistik pertandingan semifinal Tim Basket Putri antara SMA Sutomo 1 Medan Vs SMA Methodist 2 Medan:

Q1 = 5 Vs 10

Q2 = 12 Vs 17

Q3 = 20 Vs 29

Q4 = 26 Vs 44

(cr15/www.tribun-medan.com).