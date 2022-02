MengenalĀ Bona Lumban Tungkup Atlet MMA Asal Polres Samosir Segudang Prestasi

TRIBUN-MEDAN.COM, SAMOSIR-Bripda Bonatua Lumbantungkup, berhasil mengharumkan Polres Samosir. Untuk ukuran tingkat asia dan tingkat nasional MMA TV One, pria kelahiran kecamatan nainggolan kabupaten samosir telah menorehkan prestasi ditingkat asia dan nasional.

Bripda Bonatua Lumbantungkup, saat ini bertugas di Satuan Samapta Polres Samosir, angkatan 44 Polda Sumut tahun 2020/20221.

Putra dari H Lumbantungkup dan Ibu R Boru Lumban Gaol ini telah menorehkan prestasi yang tidak tanggung tanggung.

Bona menyabet juara mulai Juara 2 Kejuaraan Sea Games ke 30 Fhilliphina, Juara 1 Kejuaraan Nasional Kickboxing 2019 di Jakarta, Juara 3 kejuaraan Nasional Wushu Piala Presiden 2018 di Yogjakarta, Timnas Wushu Junior Pada Kejuaraan ASIA The 9th Asian Junior Championship 2017 di Korea Selatan, Juara 1 Kejuaraan Nasional Wushu 2017 di Bangka Belitung.

Kemudian, Juara 1 Kejuaraan Nasional One Pride MMA Tv One 2020 di Jakarta, Juara 1 Kejuaraan Nasional One Pride MMA Tv One 2021 di Jakarta , Juara 1 Kejuaraan Daerah Kickboxing sumatera utara 2018 di Medan, Juara 1 Kejuaran Daerah Muaytahi Sumatera Utara 2018 di Medan , Juara 1 Kejuaraan Daerah Kungfu Sumatera Utara 2017 di Parapat , Juara 1 Kejuaraan Wushu Piala Kapolda Sumut 2018 diMedanĀ hingga Juara 2 Kejuaraan Popda Sumut Pencak Silat 2016 di Medan.

Polisi muda yang karib disapa Toncep di kampung kelahirannya ini terakhir bertanding pada 4 Desember 2021 pada kejuaran Nasional MMA TV ONE di Jakarta.

Saat ini Bona sedang fokus persiapan mengikuti pelatihan nasional kickboxing disukabumi dalam rangka persiapan menuju Sea Gamesdi Hanoi Vietnam. "saat ini saya sedang melaksanakan izin cuti dalam tugas, dapat izin dari pimpinan saya Bapak Kapolres Samosir. Saya sekarang sedang mengikuti Pelatihan Nasional Kickboxing disukabumi dalam rangka persiapan menuju Sea Games di Hanoi Vietnam mendatang, di bulan mei 2022 " kata Bona menjawab telepon wartawan Tribun Medan atau Tribunnews.com, Minggu (20/2/2022) Petang.

Kapolres Samosir AKBP Josua Tampubolon dikonfirmasi secara terpisah mengatakan, memberi ijin cuti kepada anggotanya yang kini sedang mempersiapkan diri membawakan nama Indonesia pada pertandingan Sea Games di Hanoi Vietnam Mei 2022 mendatang.

"Ya, benar saat ini bona sedang melakukan izin cuti untuk pelatnas disukabumi, guna mengikuti Seagames 2022 mendatang di hanoi vietnam, Pimpinan Bapak Kapolda Sumut dan saya sangat mendukung personil polri yang berprestasi dalam bidang apapun,yang mana baik buat institusi polri apalagi atas nama negara republik indonesia", tutur orang nomor satu di Polres samosir ini.

Kapolres berharap, Bona dengan segudang prestasinya semoga bisa menorehkan prestasi-prestasi gemilang kedepanya untuk martabat negara Indonesia di tingkat internasional. (Jun/rribun-medan.com)