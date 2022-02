PROMO Alfamidi Hari Ini, Mama Lemon Jeruk Nipis 780 Ml Hanya Rp 11.500

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Alfamidi menawarkan promo Jumat Sabtu Minggu (JSM) Alfamidi periode 18 Februari – 20 Februari 2022

Promo JSM kali ini menawarkan diskon murah banget untuk berbagai produk kebutuhan sehari-hari. Berikut daftar promo JSM yang ditawarkan.



PROMO FRESH

1. Pear Century / 500g Rp 11.950

2. Rrt Jeruk Shantang / 500g Rp 20.450

3. Jeruk Ponkam / 500g Rp 18.950

4. Rrt Apel Fuji / 500g Rp 17.250



Cooking Fair

1. Belfoods Favorite Chicken Safari 450g Rp 42.900

2. Alfamidi Setra Pulen 5kg Rp 60.500

3. Raja Platinum Beras Super 5kg Rp 58.900

4. Indomie Goreng All Variant Rp 13.600/5pcs

5. Mie Sedaap Mie Ayam Bawang 70g / Korean Spicy Soup 77g / Singapore Laksa 83g Rp 12.000/5pcs

6. Mie Sedaap Korean Spicy Chicken 87g / Salero Padang 86g / Ayam Bakar Limau 89g Rp 12.500/5pcs

7. Mie Sedaap Soto 5x75g Rp 12.000

8. Sedaap Kecap Manis Pouch 750ml Rp 20.800

9. Bango Kecap Manis / Light Ref 550ml Rp 19.900

10. Kraft All In 1 160/165g Rp 9.900

11. Meg Keju Serbaguna 160g Rp 9.900



Food & Drink

1. Coca Cola / Fanta / Sprite Pet 1.5l Rp 13.000

2. Frestea Jasmine / Madu / Apel / Markisa Pet 350ml Rp 7.200/2pcs

3. Cimory Yogurt Str / Bberry / Mix Berry / Lychee / Mix Fruit / Mango / Plain / Red Grape Pet 250ml Rp 7.900

4. Happy Tos Hot Chili 140g / Merah 160g Rp 16.800/2pcs

5. Mama Suka Rumput Laut / Jagung Bakar / Sapi Panggang / Pedas / Telur Asin 2x4.5g Rp 10.000

6. Roma Wafello Choco / Caramel 130g Rp 7.500

7. Alfamidi Air Mineral Pet 550/1500ml Rp 34.900



Home Care

1. Mama Lemon Jeruk Nipis / Refill 780ml

Mama Lime Greentea / Charcoal / Refill 780ml

Rp 11.500

2. Sunlight Jeruk Nipis Refill 755ml Rp 19.400

3. Baygon Aerosol Zen Garden / Citrus Fresh 600ml Rp 28.900

4. Rinso Det Molto / Anti Noda / Molto Purple 770g Rp 27.900

5. Jaz1 Det Semerbak Cinta / Pesona Segar 1.7kg Rp 30.500

6. Soklin Softergent Pink / Purple / Red / Sakura / Korean Camelia 770g Rp 18.500

7. Downy Sunrise Fresh / Floral Pink 720ml Rp 19.900



Personal Care

1. Natur-e Hand Body Lotion Daily Noursih Rp 21.900

2. Citra Hand Body Lotion Glow White Uv / Pearly White Uv 230ml Rp 17.900

3. Ciptadent Pasta Gigi Mp Cool / Fresh Mint 190g Rp 7.900

4. Pond’s Men Facial Foam White Boots / Light Oil 100ml Rp 27.900

5. Posh Women Roll On Whitening / Anti Stain / Men Active Cool 50ml Rp 9.900

6. Clear Shampo Ice Cool Menthol / Complete Soft Care 160ml Rp 18.500

7. Lux Bodywash Soft Rose / Magical Orchid / Velvet Jasmine Ref 450ml Rp 17.900

8. Betadine Body Wash Honey&Aloe Ref 400ml Rp 17.900

9. Pantene Shp Hair Fall / A. Dandruff / Long Black 290ml Rp 29.900

10. Head&Shoulders Shp Menthol Dingin / Clean&Balanced / Lemon Fresh / Tebal Kuat 300ml Rp 33.900

11. Biore Body Wash Guard Antibac / E. Cool / Refreshing / Caring Protect Ref 450ml Rp 21.900



Mom & Kids

1. Susu Bendera 1+ Madu Bag 900g Rp 68.400

2. Susu Bendera 3+ Madu Bag 900g Rp 63.900

3. Frisian Flag Primagro 1+ Madu / Vanila / Cokelat Box 800g Rp 88.000

4. Frisian Flag Primagro 3+ Madu / Vanila Box 800g Rp 83.500

5. My Baby Minyak Telon Plus 60ml Rp 16.500

6. My Baby Minyak Telon Plus 150ml Rp 34.500

7. Sweety Silver Pants M30 / L28 Rp 57.500

8. Kodomo Baby Wipes Blue / Pink Bogof 50s Rp 12.900

