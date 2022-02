Lirik Lagu Batak Umbak Hangoluan, Berkisah Tentang Petuah Ayah kepada Anak

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Musisi solo asal Prapat, Kabupaten Simalungun, Pangalo! merilis lagu berjudul Umbak Hangoluan atau dalam bahasa Batak berarti Ombak Kehidupan.

Lagu ini dirilis Pangalo! pada 18 Februari 2022, tepat di Hari Ulang Tahun sang ayah. Hal ini lantaran memang lagu ini bercerita tentang romantisme hubungan ayah dengan anaknya.

Dari segi bahasa, lagu ini memiliki kisah mendalam yang mengingatkan Pangalo! dengan sang ayah yang sangat dekat dengannya.

Lagu ini bisa Anda dengarkan di Spotify, I Tunes, Youtube, serta berbagai platform musik lainnya.

Berikut lirik lengkap lagu Umbak Hangul karya Pangalo!

Unang loja ho ale, amang. (jangan pernah lelah, anakku)

Mangalugahon solu bolonmi (mendayung perahu besarmu)

Gogoi lakka mi da, hasian (teguhkan langkahmu, anakku terkasih)

Mangalo umbak hangoluan i (menantang ombak kehidupan)



Tu alogo unang olo talu (jangan kalah pada angin)

Songon lali na so hea madabu (seperti elang yang tak pernah jatuh)

Pos roham di bagas tangiang (tenanglah dalam doa)

Holso ni roha ikkon do na salpu (kegelisahan hati pastilah berlalu)



Gabe ho ale, anakku (tercapailah mimpimu, anakku)

Tu jolo ni ari-arim (Di hari depanmu)

Unang olo ho mabiar (jangan pernah takut)

Anakku na burju (Anakku yang baik)



Ikkon hot do ho ale, amang (harus tetap kokoh, anakku)

Di sa sude dalan ni ngolumi (di setiap jalan hidupmu)

Rimangi ma poda ni jolma i (renungi segala nasehat orang-orang)

Ai dang sude denggan na sian i (Sebab tak semua nasehat itu baik untukmu)

