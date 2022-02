Jadi Sorotan, MMKSI Perkenalkan New Xpander dan New Xpander Cross pada Auto Show di Kota Medan

MMKSI Perkenalkan New Xpander dan New Xpander Cross pada Auto Show di Kota Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), menghadirkan model unggulan Mitsubishi Motors di Kota Medan selama 7 (tujuh) hari pada periode 17-20 Februari 2022 melalui aktivitas Auto Show yang

berada di Centre Point.

New Xpander dan New Xpander Cross sebagai model generasi terbaru menjadi sorotan utama pada aktivitas ini, selain model unggulan lainnya.

“New Xpander dan New Xpander Cross telah meraih capaian yang positif untuk Mitsubishi. Kami mengajak masyarakat melihat langsung produk unggulan Mitsubishi agar bisa mendapakan informasi lebih lanjut, serta menjajal langsung New Xpander dan New Xpander Cross. Pengalaman tersebut bisa disaksikan dalam aktivitas pameran spesial Mitsubishi Motors Supermarket Exhibition dan Mitsubishi Motors Auto Show di wilayah Sumatra. Kami harap dengan aktivitas pameran ini, Anda bisa menemukan kendaraan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda," ungkap Tetsuhiro Tsuchida, Director of Sales & Marketing Division MMKSI.

Mitsubishi Motors Supermarket Exhibition dan Mitsubishi Motors Auto Show merupakan kegiatan pameran Mitsubishi Motors yang diselenggarakan di pusat perbelanjaan kota besar di Indonesia.

Selain menampilkan lini model Mitsubishi Motors, unit test drive juga disediakan untuk mengakomodir masyarakat yang ingin melihat dan merasakan langsung keunggulan dan impresi langsung dari produk-produk unggulan Mitsubishi Motors.

Jadwal Mitsubishi Motors Auto Show & Supermarket Exhibition Februari

14 – 20 Febuari 2022 Supermarket Exhibition Jambi, Mall WTC Batanghari

14 – 20 Febuari 2022 Supermarket Exhibition Padang, Transmart

15 – 20 Febuari 2022 Supermarket Exhibition Lampung, Mall Boemi Kedaton

17 – 20 Febuari 2022 Auto Show Medan, Centre Point

21 – 27 Febuari 2022 Supermarket Exhibition Palembang, Palembang Square

24 – 27 Febuari 2022 Auto Show Pekanbaru, SKA Mall

OTR Price list Sumatera Utara

Pengembangan dan Penyempurnaan NEW XPANDER