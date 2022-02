Dulu Jadi Putri Indonesia, Artis Cantik Ini Diam-diam Nikah, Sudah 3 Tahun Bersuami Pria India 

TRIBUN-MEDAN.com - Nadine Alexandra, artis sekaligus Puteri Indonesia 2010 menikahi pria India pada 15 Juli 2018 di Bali.

Kini setelah tiga tahun berlalu, apa kabar Nadine?

Nadine sempat merayakan ulang tahun pernikahan ketiga melalui Instagram.

Nadine mengunggah foto pernikahannya itu di akun sosial media Instagram dengan memberikan caption romantis.

Dalam unggahannya Nadine memilih memposting foto saat dirinya menikah duduk di pelaminan bersama sang suami dengan suasana adat India.

Dalam postingannya pemeran Brie pada film 'Filosofi Kopi' meski tengah dalam keadaan yang tak biasa, dirinya hanya ingin merayakan pernikahannya yang menginjak usia tiga tahun.

Pernikahan Nadine Alexandra dan suami (Instagram @nadinealexandradewi)

"Amidst all the chaos and darkness, I just want to celebrate this win. Today, our marriage turns 3!," ujarnya dalam bahasa inggris dikutip dari Instagram pribaidnya.

"Di tengah semua kekacauan dan kegelapan, saya hanya ingin merayakan kemenangan ini. Hari ini, pernikahan kami berusia 3 tahun!"

Ia pun menyebutkan, bahwa tak mudah dirinya bersama sang suami melewati hari-hari sebagai pasangan suami istri hingga kini diusia tiga tahun pernikahannya.

Meski sering mengalami fase suram dalam rumah tangga, Ia dan suami tetap bangkit bersama. Dan terus belajar menjadi pendengar dengan menyampingkan ego masing-masing.