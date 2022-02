MALING Perkakas Mobil di Rumah Warga Ditangkap, Terungkap Berkat Rekaman CCTV Masjid

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Polsek Medan Area menangkap dua maling di sebuah rumah di Jalan Laksana, Gang Piano, Kelurahan Komat IV, Kecamatan Medan Area.

Adapun keduanya yakni Abdul Aziz Nasution (38) dan Totok Harianto (48), warga Jalan Amaliun Gang Kampung Boyan, Kecamatan Medan Area.

Keduanya kerap mencuri di sebuah rumah milik seorang pekerja tower, Rusdi (63) selama kurun waktu tertentu.

Kanit Reskrim Polsek Medan Area AKP Philip Antonio Purba mengatakan, awalnya korban sedang mencari besi siku di gudang rumahnya guna keperluan bekerjanya namun tak ditemukan.

Saat itu dia pun baru sadar kalau barang-barang yang berada di gudang banyak yang hilang.

"Korban merasa curiga karena merasa setiap hari ada saja yang hilang barang-barangnya," kata Kanit Reskrim Polsek Medan Area AKP Philip Antonio Purba, Kamis (24/2/2022).

Setelah itu korban pun meminta kepada petugas masjid yang tak jauh dari rumahnya untuk melihat rekaman CCTV yang mengarah rumahnya.

Ternyata dugaannya benar, terlihat dua pria sedang membawa besi dari gudangnya dan dia pun langsung membuat laporan ke Polsek Medan Area.

Saat diingatnya beberapa barang yang raib ternyata termasuk 1 besi tower plat seberat 1 Ton, 1 set per shock mobil Toyota Hartop, 1 set per shock mobil Katana, 2 set shock per mobil Holden, 1 buah dinamo mobil Utility, 1buah dinamo cas mobil Mitshubisi Pajero, 1 set ban mobil Katana, 1 set dudukan dirigen mobil Millys, 2 batang pipa bulan berdiamter 2 Inchi, 2 unit mesin mobil Katana, serta 2 unit Mesin Pompa Air.

Kerugian korban pun diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.

Sementara itu akibat perbuatannya kedua pelaku terancam kurungan penjara selama sembilan tahun.

"Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) dari KUHPidana dengan ancaman hukuman kurungan Selama-lamanya 9 Tahun," ucapnya.

(Cr25/ tribun-medan.com)