Malunya Anak Mawar AFI, Lihat Video Ayahnya Nikahi Baby Sitter: Kenapa Pisah dengan Ibu?

TRIBUN-MEDAN.com - Anak Mawar AFI mengaku malu melihat video pernikahan ayahnya dengan baby sitter.

Ia tak menyangka, sang ayah menghianati ibunya dan menikahi orang dekat yang sudah dianggap adik sendiri oleh Mawar.

Seperti yang diberitakan, mantan suami Mawar, Steno Ricardoheboh menikahi Susi, wanita yang dicap sebagai pelakor.

Pernikahannya semakin menyulutkan amarah keluarga Mawar terutama bagi ketiga anaknya.

Kasus perselingkuhan sang mantan suami kian disorot saat diketahui orang ketiga dalam keretakan rumah tangganya merupakan seorang baby sitter anaknya sendiri.

Muncul dengan berita resmi menikahi baby sitternya, netizen menilai jika Steno terlalu cepat move on hingga buru-buru melangkah kejenjang pernikahan lagi.

Mendengar kabar pernikahan ayahnya dengan baby sitternya, anak Mawar AFI dan Steno Ricardo ini mengaku kecewa dan meluapkan amarahnya kepada sang ayah lewat pesan whatsapp.

Sebelumnya sang anak mengirimkan spam chat menangis memohon agar sang ayah untuk merespon pesannya. Melihat pesan tersebut, Mawar merasa terpukul mengetahui mantan suaminya tidak menghiraukan permintaan anaknya.

Steno Ricardo akhirnya membalas pesan anaknya yang terlihat lebih dari 12 jam. Ia pun meminta maaf kepada sang anak.

"Hiiiii, sorry for late (maaf terlambat) respon, will talk to you later son (akan berbicara denganmu lain kali nak)," tulis Steno seperti yang dibagikan Mawar pada Rabu (23/2).