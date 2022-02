SUMUT Rawan Kejahatan, 62 DPO Berkeliaran Belum Ditangkap Polisi

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mengungkap bahwa Sumut rawan kejahatan.

Sampai saat ini, masih ada 62 orang yang masuk daftar pencarian orang (DPO) polisi belum tertangkap dan masih berkeliaran.

Data tersebut didapat LBH Medan berdasarkan posko pengaduan DPO yang dibuat pada 2 Desember 2021 lalu.

"Posko itu berguna untuk mendorong pihak kepolisian untuk segera bekerja dengan cepat menangkap para DPO yangdiduga berkeliaran," kata Wakil Direktur LBH Medan, Irvan, Kamis (24/2/2022).

Dia mengatakan, 62 DPO tersebut sangat membahayakan masyarakat.

Ada pun 62 DPO yang dimaksud diantaranya, Polda Sumut 3 orang, Polrestabes Medan 1 orang, Polres Batubara 25 orang, Polres Asahan 19 orang.

Kemudian Polresta Deliserdang 2 orang, Polsek Percut Seituan 1 orang, Polsek Medan Timur 1 orang, Polsek Sunggal 9 orang, Polsek Patumbak 1 orang.

Terkait dengan data tersebut, LBH Medan telah menyurati Polda Sumut, Polres Asahan, Tanjung Balai, dan Polres Batubara perihal pengaduan, mohon penjelasan dan atensi pada 05 Oktober 2021.

Selain itu juga membuat pengaduan 18 Januari 2022. Namun sampai saat ini surat tersebut belum dijawab dan pengaduan terkait DPO belum ada tindaklanjutnya.

Dia menjelaskan pihak kepolisian memiliki tanggungjawab utama penanganan DPO karena diatur dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 Penyelidikan Tindak Pidana dan Perkara No. 3 Tahun 2014 dan UU No. 2 Tahun 2002.