PERJUANGAN Bersama PSIS Semarang Selesai, Pratama Arhan OTW Gabung Tokyo Verdy

TRIBUN-MEDAN.com - Perjuangan Pratama Arhan bersama PSIS Semarang telah selesai dan langsung on the way (OTW) ke Jepang untuk bergabung bersama klub barunya Tokyo Verdy.

PSIS Semarang melepas Pratama Arhan untuk melakukan persiapan sebelum terbang ke Jepang.

Pratama Arhan resmi meninggalkan tim PSIS di Bali dan segera berangkat ke Jakarta.

Rencananya Arhan akan melakukan beberapa persiapan sebelum berangkat ke Jepang.

Pemain asal Blora ini akan bergabung dengan tim Liga Jepang, Tokyo Verdy.

Pertandingan pekan ke-27 melawan Borneo FC menjadi laga terakhir bagi Arhan saat membela PSIS (24/2/2022).

Saat itu Arhan bermain dari menit awal.

Namun, PSIS harus puas dengan hasil imbang 1-1 di akhir laga.

Melalui laman twitter PSIS (@psisofficial) Arhan resmi meninggalkan Bali untuk terbang ke Jakarta.

"Hari ini Arhan bertolak dari Bali ke Jakarta untuk persiapan berangkat ke Jepang," tulis PSIS.