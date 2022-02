Dukung Kualitas Pendidikan, Honda Tingkatkan Kompetensi Guru SMK Sumut

TRIBUN-MEDAN.com - Komitmen sinergi bagi negeri untuk memperkuat kontribusi dalam membangun bidang pendidikan vokasi kembali diwujudkan PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumatera Utara (Sumut) melalui aktivitas training bertajuk “Astra Honda Talknology” yang berlangsung secara virtual pada 23 Februari 2022.

Pelatihan diikuti oleh 48 guru SMK Mitra Binaan AHM yang berasal dari berbagai wilayah se-Sumut, seperti halnya kota Medan, Langkat, Sibolga, Stabat, Kisaran, Aek Nabara, Kabanjahe, Berastagi, Binjai, Perbaungan, Sei Rampah, Balige, Sipirok, Siborong-borong, dan sejumlah wilayah lainnya.

Honda melalui tim technical trainingnya membekali para guru dengan sajian sejumlah teknologi yang diterapkan pada motor sport Honda CBR250RR SP QS yang hadir dengan konsep total control yang tidak hanya memberikan performa tinggi namun juga pengendalian maksimal yang menjadikannya tidak terkalahkan di arena balap.

Beragam teknologi yang memberikan pengalaman berkendara yang tak terlupakan bersama Honda CBR250RR SP QS sontak menjadi santapan empuk para guru SMK Mitra Binaan AHM yang sangat bersemangat memperkaya ilmu dan wawasan. Mulai dari teknologi quick shifter yang berperan mengoptimalkan perpindahan gigi sehingga mengurangi kemungkinan motor kehilangan tenaga saat berakselerasi dan penggantian gigi tanpa menarik tuas kopling, sehingga pengedaranya dapat lebih fokus dalam menikmati manuver yang akan dilakukan.

Kuda besi Honda CBR250RR SP QS juga dilengkapi dengan teknologi assist/slipper clutch yang berfungsi untuk mencegah ban belakang selip yang disebabkan oleh engine brake saat penurunan gigi secara ekstrim, sehingga menambah kenyamanan berkendara. Melalui pengaplikasian fitur ini, pengendara dapat merasakan pengoperasian kopling yang lebih ringan.

Honda juga menyempurnakan pengetahuan para guru SMK Mitra Binaan AHM dengan 3 step riding mode and throttle by wire yang merupakan kebebasan berkendara lewat 3 sensasi berbeda serta pengendalian penuh dengan sistem tuas kabel elektrik yang mengatur keseimbangan kerja mesin dengan sempurna dan tepat. Sensasi pertama yaitu Comport, fokus pada kenyamanan berkendara untuk kondisi santai ataupun berboncengan, sensasi kedua yaitu sport, menghasilkan power maksimun dengan kurva linear. Sedangkan sensasi ketiga Sport Plus, menghasilkan gaya riding agresif yang menghasilkan power maksimum dengan lebih cepat dan responsif.

Juanda, Guru SMK Negeri 1 Sei Rampah mengungkapkan, penguasaan pada materi teknologi otomotif terkini tentunya sangat medukung tugas para guru SMK Mitra Binaan AHM di wilayah Sumatera Utara dalam mentransfer ilmu kepada para anak didik di sekolah. Menurutnya, konsistensi Honda dalam upaya membangun kualitas dunia pendidikan di Sumatera Utara diharapkan dapat menginspirasi banyak pihak, sehingga semakin banyak lagi para guru yang mampu melahirkan generasi dengan kualitas juara.

Sementara itu Feri Panji, Instructor Technical Service PT Indako Trading Coy mengungkapkan, pelatihan ini merupakan bagian dari kontribusi bagi negeri yang diwujudkan Honda dalam aktivitas Astra Honda Talknology yang diharapkan akan memperkuat kolaborasi antara Honda dan SMK Mitra Binaan AHM se-Sumut yang semakin kreatif dan adaptif dalam melakukan kebaikan untuk masyarakat, khususnya bagi dunia pendidikan di wilayah Sumatera Utara.

“ Melalui pelatihan secara virtual, Honda dengan semangat Satu Hati berbagi ilmu dan berupaya memberikan kebanggaan bagi bangsa dengan mengembangkan berbagai inovasi untuk tetap menjaga kualitas guru SMK Mitra Binaan AHM se-Sumatera Utara yang menerapkan kurikulum SMK TBSM Astra Honda di tengah pandemi, “ ujar Feri Panji.