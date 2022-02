Intelijen AS: Rusia akan Menerjunkan 10 Ribu Pasukan Terjun Payung Menangkap Presiden Ukraina

Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim telah menembak jatuh sebuah jet Rusia hingga tersisa puing-puing.



TRIBUN-MEDAN.COM - Hari ini, Jumat (25/2/2022), serangan Rusia terhadap Ukraina masih terus terjadi.

Penasihat Menteri Dalam Negeri ukraina, Anton Herashchenko mengatakan, hari ini akan menjadi hari terberat dalam perang.

Intelijen AS menyebut, Rusia akan menerjunkan 10.000 pasukan terjun payung yang ditugaskan untuk 'memotong kepala pemerintah'.

Maksud dari 'memotong kepala pemerintah' adalah mereka diminta untuk menemukan Presiden Ukraina, para menteri dan anggota parlemen.

Kemudian orang-orang penting Ukraina tersebut akan dipaksa untuk menandatangani kesepakatan damai dan menyerahkan kendali negara kepada Rusia.

Menurut intelijen AS tersebut, upaya ini merupakan yang paling efektif untuk mengakhiri perang.

Saat ini dikabarkan tentara Rusia diperkirakan telah berada di dalam kota meski lokasi dan jumlahnya masih belum dipastikan.

Dikutip dari dailymail.co.uk, Jumat (25/2/2022), pertempuran juga terjadi di daerah Obolan tepat saat Kementerian Pertahanan Ukraina meminta penduduk untuk membuat bom molotov untuk melakukan perlawanan.

Sementara itu, angkatan bersenjata Ukraina mengklaim telah menembak jatuh sebuah jet Rusia hingga tersisa puing-puing.

Diketahui serangan pertama Rusia pada Kamis (24/2/2022), telah mengakibatkan 137 orang meninggal dunia.

Mereka terdiri dari personel militer dan warga sipil.

