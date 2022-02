MASALAH Proses Naturalisasi Indonesia Tuntas, 2 Pemain Ini Diharapkan Bisa Tampil di Kualifikasi

TRIBUN-MEDAN.com - Sandy Walsh dan Jordi Amat diharapkan bisa tampil di ajang Kualifikasi Piala Asia 2023, usai kendala proses naturalisasi tuntas.

Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Hasani Abdulgani mengatakan telah menuntaskan masalah soal pemain keturunan Jordi Amat yang terancam tidak bisa dinaturalisasi.

Seperti diketahui, PSSI mengatakan bahwa Jordi Amat terancam tak bisa membela timnas Indonesia lantaran terhambat aturan FIFA.

Mengacu pada Artikel 9 tentang Perpindahan Federasi di dalam Regulations Governing the Application of the Statutes di Statuta FIFA 2020, Jordi Amat tak bisa pindah federasi.

Itu tertera jelas pada poin dua artikel 9 yang mana pemain yang diperkenankan melakukan perpindahan federasi apabila memainkan pertandingan terakhir untuk satu federasi sebelum usia 21.

Sementara Jordi Amat tercatat main untuk timnas Spanyol U-21 tepat pada usia 22 tahun.

Dengan itu, pastinya Jordi Amat terkendala aturan tersebut.

Namun, setelah diperiksa secara keseluruhan oleh tim legal PSSI, ternyata aturan itu hanya berlaku mulai tahun 2020 seterusnya.

Untuk itu, Jordi Amat tak ada masalah untuk diproses naturalisasi.

Sebab Jordi Amat terakhir kali membela timnas U-21 Spanyol pada tahun 2014.