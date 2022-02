Bikin Bangga, Musisi Cantik Ini Jadi Pengisi Soundtrack Film Marvel, Sudah Ditonton 7,8 Juta Kali

TRIBUN-MEDAN.com - Nama musisi asal Indonesia, Niki Zefanya belakangan menjadi perbincangan hangat jagat maya.

Niki Zefanya berhasil mempertahankan posisi di tangga lagu dunia dengan lagunya yang viral, Every Summertime.

Lagu Every Summertime berhasil membawa Niki menjadi salah satu artis yang paling banyak didengarkan pada bulan Desember hingga Januari.

Every Summertime juga merupakan lagu yang termasuk kedalam album original soundtrack film Marvel, Sang-chi and The Legend of Ten Rings.

Niki juga menjadi musisi perempuan Asia yang bisa ikut proyek film Marvel.

Niki Zefanya mendadak jadi perbincangan publik hingga trending di media sosial setelah dinobatkan menjadi musisi Indonesia pertama yang tembus 1 miliar pendengar di Spotify.

Niki Zefanya merupakan musisi Indonesia yang kini berkarier di Amerika Serikat di bawah naungan 88 Rising, bersama Rich Brian dan anak Titi DJ yakni, Stephanie Poetri.

Lagu berjudul Every Summertime sukses merebut perhatian pendengar musik hingga viral di berbagai aplikasi.

Lalu siapakah Niki Zefanya sebenarnya?

Penyanyi yang memiliki nama asli Nicole Zefanya itu memulai kariernya di Indonesia pada 2016 dengan merilis single secara independen.