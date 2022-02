JW Marriott Hotel Medan Gelar Pameran Pernikahan, Pengunjung Bisa Dapat Cahsback hingga 100 Persen

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Bertema intimate dan menarik, yaitu Life is Too Short to be Single (LITS), JW Marriott Hotel Medan menggandeng EO soulmate dalam melaksanakan pameran pernikahan pertamanya di tahun 2022.

Menargetkan pasangan Generasi Z dan Milenial yang berjiwa bebas dan kreatif dalam menentukan konsep wedding idaman, LITS mengangkat konsep Pop Up Bar yang bernuansa modern, unik dan terkesan energetik.

Ajang pameran pernikahan ini akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 25 Februari sampai tanggal 27 Februari 2022 di Mall Centre Point Medan.

"Jangan lewatkan acara ini karena wedding expo ini telah dinanti-nantikan oleh masyarakat Kota Medan dan dipenuhi penawaran spesial untuk pasangan yang akan menikah, " ujar Fred Reynold, Director of Sales and Marketing JW Marriott Hotel Medan, Minggu (27/2/2022).

Hal yang sama juga disampaikan Helen selaku Event Organizer Soulmate, adapun pameran pernikahan ini juga mempersembahkan kreasi berbagai vendor, dari dokumentasi, bridal, gaun, fotografi, dan komponen-komponen yang diperlukan calon pengantin sehingga membuat hari pernikahannya semakin istimewa.

Pameran pernikahan ini juga mendukung bisnis lokal dalam industri wedding dan event sehingga dapat mengakomodasi perubahan trend dalam persepsi pernikahan Generasi Z dan Milenial yang cenderung lebih ekspresif dalam hubungan relasi dengan pasangan mereka.

Ajang pameran pernikahan ini juga menghadirkan beberapa hiburan yang memeriahkan suasana acara, yaitu live acoustic Performance dari His Music, Afternoon Cocktail dari Prime Bar.

Serta penarikan undian dengan hadiah yang menarik bagi yang melakukan transaksi selama pameran berlangsung.

“Kiranya JW Marriott LITS Wedding Expo ini dapat membantu calon pengantin dalam membuat hari pernikahannya semakin spesial dan penuh inspirasi, terutama dalam suasana new normal yang harus mengikuti protokol kesehatan,” tutur Fred.

Lanjutnya, di LITE Expo juga memberikan 100