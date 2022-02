TEGAS Presiden Ukraina Tolak Tawaran Evakuasi AS, Zelenskyy: Saya Butuh Amunisi, Bukan Tumpangan

TRIBUN-MEDAN.COM - Pasukan Rusia terus menekan ibu kota negara Kiev.

Meski begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah dan tidak akan meninggalkan negaranya.

Ia pun menolak tawaran dari Amerika Serikat untuk mengevakuasi dirinya dari Ukraina.

Dikutip oleh Tribunnews dari BBC.com pada Minggu (27/2/2022), Volodymyr Zelenskyy menolak tawaran Amerika Serikat untuk mengevakuasinya dari Ukraina.

Zelenskyy menegaskan bahwa pertempuran saat ini ada di Tanah Airnya.

"Pertarungan di sini. Saya butuh amunisi, bukan tumpangan," menurut seorang pejabat intelijen senior yang mengetahui langsung percakapan tersebut, seperti dilaporkan Associated Press.

Orang nomor satu Ukraina itu menyebut saat ini yang paling ia butuhkan adalah bantuan amunisi anti-tank dan persenjataan, bukan 'tumpangan'.

Sementara itu, laporan dari The Washington Post yang mengutip pejabat AS dan Ukraina, mengatakan pemerintah AS siap membantu Zelenskyy.

Sebelumnya, melalui unggahan di Twitter pribadi milik Zelenskyy pada Sabtu (26/2/2022), ia menegaskan bahwa akan tetap berada di Kiev.