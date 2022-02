Ayahnya Kawin dengan Eks Babysitter, Anak Steno Ricardo Ungkap Permohonan hingga Pertanyakan Hal Ini

TRIBUN-MEDAN.COM - Artis Cantik jebolan ajang pencarian bakat menyanyi Akademi Fantasi Indosiar, Mawar AFI masih menjadi sorotan usai kabar mantan suaminya yakni Steno Ricardo menikahi babysitter.

Bahkan baru-baru ini, Mawar AFI kembali membagikan obrolan anaknya dengan Steno Ricardo Gaus, sang mantan suami.

Dalam percakapan yang dibagikan, tampak Steno Ricardo Gaus akhirnya membalas pesan sang putra yang 'tidak dipedulikan' lebih dari 12 jam.

"Hiiiii, sorry for late (maaf terlambat) respon, will talk to you later son (akan berbicara denganmu lain kali nak)," tulis Steno Ricardo Gaus seperti yang dibagikan Mawar AFI pada Rabu (23/2/2022).

"Im okay (aku baik-baik aja)."

Anak laki-laki Mawar AFI kemudian mempertanyakan perpisahan kedua orangtuanya dengan meminta sang ayah mengunjungi rumah.

Anak Mawar AFI juga blak-blakan malu terhadap video yang tersebar.

"Pls come home (tolong datang ke rumah) why you broke up with (kenapa kamu putus dengan) ibu. I'm (saya di) taman safari," tulis anak Mawar AFI.

"Im so embrassed with your video (aku sangat malu dengan videomu)."

Obrolan anak Mawar AFI dan sang ayah Steno Ricardo Gaus kembali tersebar. (Instagram.com)

Steno Ricardo Gaus lantas berjanji akan memberikan penjelasan.