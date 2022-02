Kini Jarang Nongol di TV, Artis Cantik Ini Sukses Geluti Bisnis Sendiri, Orangtua Pilih Buka Warung

Tribun Jakarta/JEPRIMA

Nasib Artis Sukses Bisnis Sudah Jarang di TV, Orang Tuanya Malah Beda Kini Buka Warung: Doakan. Pemain film Tya Ariestya saat ditemui pada konferensi pers kampanye The Body Shop Imbau Negara ASEAN untuk Against Animal Testing di Store The Body Shop, Plaza Senayan, Jakarta Selatan, Senin (16/9/2013). Kampanye ini merupakan kerjasama antara The Body Shop bersama Cruelty Free International mengimbau pemerintah negara-negara ASEAN agar melarang penggunaan uji coba bahan kosmetik pada hewan. (Tribun Jakarta/Jeprima)