5 Tips dan Trik Cepat Sembuh dari Covid-19, Begini Penjelasannya

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN – Awal ditemukan covid-19 pada akhir tahun 2019 di Wuhan China yang gejalanya cukup mudah dibedakan.

Diantaranya memiliki keluhan utama demam tinggi di atas 37,5 derajat celsius.

Namun berganti tahun virus ini tak boleh diremehkan karena Covid-19 memunculkan varian baru yang relatif lebih berbahaya.

Gejalanya juga semakin sulit dibedakan dengan penyakit-penyakit lainnya, berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) varian covid-19 di kelompokkan menjadi dua yaitu variant of interest (Vol), dan variant of concern (VoC).

Varian yang termasuk dalam kelompok Vol yaitu Mu, Eta, Lota, Kappa, dan Lambda, sedangkan varian yang termasuk dalam kelompok VoC yaitu Delta, Alpha, Beta, Gamma dan yang terbaru Omicron.

Namun, Tribuners yang sedang terpapar virus Covid-19 tak perlu cemas dan dapat melakukan trik ini dengan konsisten agar cepat sembuh dari Covid-19.

5 Rekomen Trik Cepat Sembuh dari Covid-19 :

1. Minum Obat Antivirus

Tribuners yang sedang menjalani isolasi mandiri atau isoman, sudah dapat mengonsumsi obat anti virus yang terdapat empat obat dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes.

Diantaranya Favipiravir, Molnupiravir, Poxlovid, dan Remdesivir yang dapat diperoleh dengan gratis melalui aplikasi telemedicine.