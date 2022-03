HIMA PS-AP Politeknik WBI Mengadakan Student Accounting Competition & Talkshow 2022

TRIBUN-MEDAN.COM, DELI SERDANG - Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Perpajakan (HIMA PS-AP) di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia (PWBI), Deli Serdang, Sumatera Utara, kembali menyelenggarakan kegiatan Student Accounting Competition & Talkshow (SACT) untuk yang ketiga kalinya dengan tema “Ready To Face Global Competition? Boost Up Your Accounting Skills Now!”. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sudah terjadwal dalam program kerja tahunan HIMA PS-AP PWBI dan menjadi ajang bergengsi unjuk kebolehan bidang akuntansi bagi para peserta baik untuk tingkat SMA/K maupun Perguruan Tinggi. Walau diadakan secara daring (dalam jaringan) atau online, mereka tetap menunjukkan antusias yang besar.

Dengan menggandeng beberapa media partner seperti Tax Center PWBI, Putra Management, Gudang Lomba, Media Deli Serdang, Lomba Pena, serta sponsorship seperti Famouz Talent Organizer dan Mie Ayam Jamur Haji Mahmud, kegiatan SACT 2022 sukses diikuti oleh 12 tim untuk tingkat SMA/K dan 28 tim untuk tingkat Perguruan Tinggi. Adapun ke 12 tim tersebut berasal dari sekolah yang berbeda, diantaranya SMAS Jambi, SMAS Sultan Iskandar Muda, SMAS Beringin, SMAS WR. Supratman, SMAS Nusantara, SMAS St. Ignasius, SMAS Methodist, SMKS Methodist, dan SMKS Besitang.

Sementara untuk tingkat Perguruan Tinggi adalah yang pertama kalinya diadakan oleh HIMA PS-AP PWBI dimana para pesertanya berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, diantaranya Universitas Brawijaya, Universitas Prima Indonesia, Universitas Nommensen, Universitas Sriwijaya, Universitas Islam Batik Surakarta, Universitas Trisakti, Universitas Darma Agung, Universitas Mikroskil, Universitas Swadaya Gunung Jati, Universitas Wiraraja, Universitas Pamulang, Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, PKN STAN, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Medan, Politeknik Harapan Bangsa, Institut Bisnis dan Informatika, serta STIE YKPN Yogyakarta.

Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari berturut ini menawarkan sejumlah hadiah berupa uang tunai, sertifikat, trophy, medali, dan beasiswa total puluhan juta rupiah bagi masing-masing 4 besar pemenang lomba. Adapun para pemenang SACT untuk tingkat SMA/K berasal dari sekolah yang berbeda, namun ada pula yang berasal dari sekolah yang sama. Juara I diraih oleh SMKS Sultan Iskandar Muda, Juara II & III diraih oleh SMKS Jambi, Juara Harapan I diraih oleh SMAS WR. Supratman. Di sisi lain, para pemenang PT juga berasal dari wilayah yang berbeda. Juara I diraih oleh Politeknik Negeri Medan, Juara II diraih oleh Universitas Trisakti, Juara III diraih oleh Universitas Brawijaya, dan Juara Harapan I diraih oleh PKN STAN.

Selain itu, HIMA PS-AP PWBI juga menyuguhkan acara lain berupa Talkshow dan Webinar yang diadakan sekaligus dengan penandatangan MoU antara Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia dengan PT. Pratama Indomitra Konsultan. Acara Talkshow dengan tema “Akuntan Indonesia Menguasai Perubahan, Menyiapkan Masa Depan” tersebut berlangsung pada hari Jumat, 25 Februari 2022 dengan pembicara Bapak Hendra Agustinus H. Marbun, S.E., M.Si., Ak., CA. yang adalah salah satu dosen di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Sementara acara Webinar yang bertema “Konvergensi Standar Akuntansi Keuangan Dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan” dan penandatangan MoU berlangsung pada hari Sabtu, 26 Februari 2022. Acara tersebut terbuka untuk umum dan dihadiri oleh kurang lebih 293 participants dengan pembicara Bapak Dr. Prianto Budi, S.Ak., CA., MBA. yang adalah owner dari PT. Pratama Indomitra Konsultan dan moderatornya langsung dibawakan oleh Kepala Program Studi Akuntansi Perpajakan Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia yakni Bapak Aston L. Situmorang, S.E., M.Si.