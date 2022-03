Jadwal Liga Inggris Mulai Sabtu (5/3/2022), Liverpool Vs West Ham, Ada Big Match Derby Manchester

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Inggris pekan ini mulai Sabtu (5/3/2022) hingga Minggu akan menyajikan duel sengit termasuk Derby Manchester.

Pekan ini ada laga Burnley Vs Chelsea, Liverpool Vs West Ham dan Debi panas Man City Vs Man United.

Belum diketahui laga mana yang siaran yang pasti semua laga Live Streaming Mola TV termasuk bigmatch Manchester City vs Manchester United.

Sebuah cerita baru akan terungkap untuk derby Manchester blockbuster saat Manchester City akan menjamu Manchester United dalam pertandingan EPL yang menarik pada hari Minggu, 6 Maret.

Para pemain City dengan cepat mendapatkan kembali performa mereka dalam pertandingan melawan Everton setelah menghadapi kekalahan yang mengejutkan ke Tottenham Hotspur.

Mereka pasti akan berusaha untuk mengkonsolidasikan posisi mereka di puncak tabel poin.

Pertandingan terakhir untuk Manchester United pasti membuat mereka frustrasi karena mereka tidak bisa mencetak satu gol pun melawan tim berperingkat lebih rendah, Watford.

Setan Merah memiliki waktu seminggu penuh untuk mempersiapkan pertandingan besar melawan musuh bebuyutan mereka.

Pernyataan gelandang Manchester United Bruno Fernandes setelah pertandingan terakhir menyoroti pentingnya permainan City bagi The Reds.

"Ini adalah salah satu pertandingan di mana kami tahu apa artinya bagi kota ini, bagi para penggemar, bagi klub, dan bagi diri kami sendiri. Ini adalah pertandingan yang ingin kami menangkan dengan segala cara," kata Fernandes.

