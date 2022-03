Putra Sulung Mawar AFI Dendam Ke Mantan Babby Sitternya Karena Jadi Selingkuhan Ayahnya

TRIBUN-MEDAN.com – Setelah mengetahui sang ayah menikah lagi dengan mantan Baby Sitternya yang bernama Susi Latifah ternyata membuat luka mendalam bagi anak-anak Mawar dan Steno.

Bahkan reaksi putra sulung Mawar AFI membuat sang ibu berderai air mata.

Awalnya sang putra ingin bertemu dengan sang ayah untuk meminta penjelasan mengenai beberapa foto dan video pernikahannya dengan Susi Viral. Ia merasa tak terima dengan perlakuan Steno.

Ternyata tak hanya itu, ternyata sang anak juga menyebut ingin balas dendam kepada mantan baby sitter Mawar AFI itu.

“Anak saya yang pertama itu kan cowo ya, dia bahkan sampai ngomong mau balas dendam, dia bilang ke saya ‘I will get my revenge’,” jelas Mawar di kanal YouTube The Onsu Family, Selasa (1/3/2022).

Sontak hal tersebut membuat Mawar kaget, ia tak menyangka sang putra yang baru berusia 8 tahun tersebut bisa melontarkan pernyataan tersebut.

Ia juga langsung menegur sang putra dan menjelaskan bahwa balas dendam bukan hal yang baik.

“Jadi saya bilang ke anak saya, engga boleh ya. Abang itu anak saleh anak baik, engga pernah ibu sama dady ajarin untuk balas dendam, itu bukan sifat yang bagus,” terang Mawar AFI.

Mawar AFI sedang berlibur dengan anaknya. (HO / Tribun Medan)

Setelah sang ibu memberikan penjelasan, tampaknya sang putra masih merasa sangat kesal dan terus menyalahkan Steno dan Susi.

“Tapi dia tetap jengkel dan dia itu sangat marah degan nanny nya itu, kan heran juga ya anak segede itu aja bisa menyalahkan, berarti kan dia juga faham,” sambung Mawar.