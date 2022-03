Menparekraf Sandiaga Uno Berkunjung ke Candi Muarajambi Bersama Gubernur dan Rombongan

TRIBUNMEDAN.COM, JAMBI - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno beserta gubernur dan rombongan berkunjung ke candi Muarajambi, Kamis (3/3/2022).

Sandiaga Uno mengatakan, pengembangan destinasi wisata Candi Muarojambi akan menjadi satu kesatuan dengan pengembangan dengan Candi Borobudur.

"Dari kami di pemerintah pusat dan lintas kementerian lembaga kami hadir dan pada saat Mekomarves ke sini sudah ditetapkan bahwa Candi Muarojambi akan menjadi satu kesatuan dengan pengembangan dengan Candi Borobudur, pak Nadiem Makarim juga sudah pernah hadir di sini dan kita akan kolaborasi untuk memastikan universitas tertua di dunia ini menjadi suatu destinasi wisata berbasis sejarah," ujarnya, Rabu (2/3/2022) saat berkunjung ke Jambi.

Sandiaga Uno mengatakan, begitu destinasi wisata Candi Muarojambi ini ditetapkan, destinasi yang menjadi pusat wisata edukasi akan turut mendorong omset produk produk pelaku ekonomi kreatif seperti produk produk ekraf yang dikembangkan Nekno.

Sehingga membuka lapangan kerja dan peluang usaha.

Sandiaga Uno bilang, pihaknya hadir di sini untuk memberikan keyakinan dan optimisme pada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif bahwa ekonomi akan segera bangkit.

"Sebentar lagi kita akan menyelenggarakan G20 dan banyak event internasional lainnya termasuk Moto GP. Saya mendorong pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif di Jambi juga segera membangkitkan ekonomi dengan menyelenggarakan kegiatan, even even dan ini bukan kali pertama saya di Jambi dan saya sudah beberapa kali, ada even berbasis wisata budaya ada even berbasis wisata alam ada juga even yang berbasis olahraga jadi ini yang akan kita kembangkan kedepan. Jadi semangat teman teman pelaku UMKM di Jambi kita akan segera bangkit," katanya.

Sementara itu H Bakri Anggota DPR RI turut bangga dan terharu mengetahui pemerintah pusat akan mengembangkan Candi Muarojambi.

"Saya hari ini atas nama masyarakat Jambi sangat bangga dan terharu dari menteri mengatakan bahwa Candi Muarojambi akan dijadikan pemikiran pemerintah pusat untuk dikembangkan karena, sudah tahu sejarah, jadi tidak akan tahu sejarah tentang candi kalau belum pernah ke Candi Muarojambi," ujarnya. (*)