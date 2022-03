Sukses Bikin Steno Ricardo Kepincut, Susi si Babysitter Malah Samakan Diri Mirip Tokoh Pelakor Ini

TRIBUN-MEDAN.COM - Susi mantan babysitter Mawar AFI pun mendadak jadi sosok yang ramai diperbincangkan publik belakangan ini.

Akibat aksi nekatnya, Susi Latifah dan Steno Ricardo Gaus sekarang tak ada hentinya menjadi sasaran hujatan netizen.

Terlebih setelah keduanya mengumumkan pernikahan padahal Steno Ricardo Gaus belum lama cerai dari Mawar AFI.

Ya, Susi Latifah disebut menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Mawar AFI dan Steno Ricardo Gaus.

Kini Susi Latifah semakin merasa bak di atas angin pasca berhasil merebut Steno Ricardo Gaus dari Mawar AFI.

Pasalnya Susi Latifah kini semakin percaya diri dan menyebut dirinya cantik.

Ya, Susi Latifah sesumbar merasa dirinya kembar dan sama cantiknya dengan artis Korea Han So Hee.

Susi Latifah mengaku mirip dan sama cantiknya dengan artis Korea Selatan Han So Hee (Instagram/susisltfh__)

Han So Hee sendiri merupakan artis yang terkenal lewat perannya sebagai pelakor di drama Korea The World of Married.

Susi Latifah kini mencantumkan nama sang suami di bio Instagram-nya.

Dalam unggahan terakhir di akun Instagram-nya, Susi Latifah mem-posting potret pernikahannya dan Han So Hee.