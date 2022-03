Tampil Lebih Bertenaga dan Berkelas, Vario 160 Terjual 1000 Unit Belum Seminggu Dilaunching

All New Honda Vario 160 hadir dengan perubahan menyeluruh pada mesin, rangka, desain dan fitur yang semakin canggih.

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Besarnya animo para pecinta motor Honda di wilayah Sumatera Utara pada matik premium terbaru All New Honda Vario 160 yang hadir dengan perubahan menyeluruh pada mesin, rangka, desain dan fitur yang semakin canggih sudah terlihat bahkan jauh sebelum diresmikan.

Karenanya tidak heran jika pada setelah resmi diluncurkan PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda pada pertengahan Februari 2022 di Ring Road City Walks Mall Medan, All New Vario 160 yang tampil lebih bertenaga dan berkelas nyatanya sudah terjual 1.000 unit belum seminggu dilaunching. Bukan tanpa alasan, pesona luar biasa All New Honda Vario 160 mampu memikat setelah seharian mengajak pecintanya berkencan melalui sesi test ride.

Gunarko Hartoyo, Corporate Communication and Sales Manager PT Indako Trading Coy mengungkapkan, pihaknya sangat mengapresiasi semangat Satu Hati para pecinta Honda Vario di wilayah Sumatera Utara yang memberikan respon positif atas kehadiran All New Honda Vario 160. Menurutnya pencapaian ini merupakan bentuk kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap matik premium terbaru Honda. Pihaknya juga berharap All New Honda Vario 160 dapat menjadi alternatif pilihan kendaraan terbaik untuk menemani aktivitas masyarakat sehari-hari dan menjadi kebanggan bagi setiap penggunanya.

Secara keseluruhan desain All New Vario 160 berbeda dengan saudaranya Vario 150. Tapi bahasa desainnya masih mirip, dan skema besarnya tetap sama yaitu skutik bergaya sporty dengan banyak garis tegas. Mulai dari fasia depan, samping hingga belakang motor dihiasi garis tegas cederung tajam agar lebih agresif.

Ubahan pertama dapat dilihat bentuk lampu utama, dimana bentuk lampunya jadi lebih sporty. Kemudian seinnya terletak di atas headlamps, yang secara keseluruhan membuat pola bersusun. Ubahan lainnya ialah bentuk tebeng depan di bawah batok setang. Bentuk tebeng depan ini cukup menarik, bentuknya seperti windshield dengan mika warna hitam. Kemudian bagian sayap depannya masih terciri Vario 150 meski detailnya berbeda.

Detail menarik lainnya ialah bentuk sepatbor belakang yang bergaya seperti sepatbor motor sport. Kemudian sein depan dan belakang juga terpisah seperti motor sport. Meski masuk dalam kategori big scooter, All New Honda Vario 160 punya dek yang landai sehingga memudahkan untuk membawa barang bawaan.

“Kami melihat adanya perkembangan tren penggunaan motor salah satunya pada skutik premium sporty, dimana konsumen tidak hanya menjadikan motor sebagai alat transportasi, namun juga bagian dari gaya hidup yang memberikan kebanggaan bagi pengendaranya. Untuk itu, dengan semangat Satu Hati kami meluncurkan All New Honda Vario 160 dengan perubahan menyeluruh pada desain, mesin, maupun fitur sebagai bentuk komitmen kami dalam memberikan kebanggaan pada bangsa dan kepuasan tertinggi kepada konsumen sepeda motor Honda di Sumatera Utara, khususnya di segmen skutik,“ ujar Gunarko Hartoyo.