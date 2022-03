Terpukul Ayah Nikahi Baby Sitternya, Anak Mawar AFI Ingin Balas Dendam, Malu Lihat Video Nikahannya. 

TRIBUN-MEDAN.com - Prahara rumah tangga Mawar AFI dan mantan suaminya masih menyita perhatian publik.

Mawar AFI pun baru-baru ini membeberkan dampak psikologis perceraiannya dengan mantan suaminya kepada anak-anaknya.

Tak pelak, yang memprihatinkan, luka perceraian kedua orangtuanya begitu membekas di hati anak sulung Mawar AFI.

Jebolan Akademi Fantasi Indosiar itu mengaku, anak sulungnya yang juga merupakan putra satu-satunya sampai menaruh dendam atas sikap mantan suaminya itu.

"Yang paling memukul saya adalah anak yang nomor satu karena sudah bisa berkomunikasi dua arah secara langsung," cerita Mawar AFI kepada Ruben Onsu.

"Yang bikin saya emosi ya itu, anaknya WA, hanya dibaca."

Mawar AFI juga tak menyangka apabila anak sulung Mawar malu lihat video pernikahan sang ayah.

Seperti diketahui, Steno Ricardo Gaus telah menikah lagi dengan mantan baby sitter anak-anaknya.

"Dia diem terus ngelamun, nggak mau makan. Walaupun sambil megang game tapi tetep ngelamun," tutur Mawar AFI menceritakan kondisi sang putra pasca ditinggal nikah ayahnya.

"Saya tanya 'Abang kenapa? Are you sad?' 'No,' karena dia tau kalo dia sad, saya lebih sedih."