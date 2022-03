Chord Gitar dan Lirik Lagu Karo Kam by Plato Ginting

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Lagu berjudul Kam yang dinyanyikan oleh musisi muda asal Karo Sumatera Utara, Plato Ginting menjadi salah satu lagu yang digemari kawula muda hingga saat ini.

Bagaimana tidak, Lagu Kam yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti 'Kamu' ini memiliki lirik yang romantis dan berisi tetang romansa percintaan dan ketulusan.

Berikut Chord dan lirik lagu Kam oleh Plato Ginting.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Simalungun Cinta Kalapa, Bercerita Tentang Hubungan yang Kandas

Kam

C F

bas ukurndu saja

G C

bas pusuhndu saja

F

aku tading nde karo

G C

ulanai lit sideban selain maiting nge agi

Dm F

ue mama iting . ue bere tigan

G C

nindu min ngaloi aku

F

bagi perik mesayang

G C

kabang sidua - dua lalap sada arihna

Dm G

turah rudang ikuta lingga

F G C

simejilena pagi baba kusuka

Dm G

adi enggo pagi kita ersada

F G C

ulanai pagi nde karo mosar arihta

F G

kam ngenca karo

C B/B Am

singiani bas pusuhku

Dm E/E A

labo lit sideban kam nge ngenca mesayang

F G C B Am

adi sura - surangku kam min temanku metua

F G F

rasa lalap min ersada nde karo . . .

#choruss

Dm G

turah rudang ikuta lingga nde karo

F G C

simejilena pagi baba ku suka

Dm G

adi enggo pagi kita ersada

F G C

ulamin pagi nde karo mosar arihta

F E

kam ngenca karo

C B Am

pagi teman bas geluhku

F G C

la lit sideban kam kel ngenca

F G C B Am

adi sura - surangku kam min temanku metua

F G F G

rasa lalap min ersada nde karo

F G F Fm C

rasa lalap min ersada nde karo u . . hua . . . . . .

(cr21/tribun-medan.com)