Personil Polres Sibolga Tes Kesamaptaan Jasmani Secara Menyeluruh

TRIBUN-MEDAN.COM, SIBOLGA -Personil Polres Sibolga mengikuti Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) Berkala Semester I periodik Tahun 2022.

Pelaksanaan Kesamaptaan Jasmani (Kesjas) Berkala Semester I Periodik tahun 2022 ini diikuti seluruh Personil Polres Sibolga termasuk ASN dipimpin Kabag SDM Kompol Chobli, Jumat (4/03/2022).

Kegiatan Kesamaptaan Jasmani Berkala Semester I Periodik tahun 2022 personil Polres Sibolga dilaksanakan selama 2 ,(dua) hari yakni Jum'at 4 Maret 2022 s/d 5 Maret 2022

Pada Senin 21 Februari 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 05 Maret 2022 di pimpin Kabag SDM Kompol Chobli dan personil SDM Polres Sibolga serta Polwan Polres Sibolga sebagai panitia pelaksana yang dilaksanakan di Lapangan Simaremare Sibolga.

Kesamaptaan Jasmani ini memiliki beberapa penilaiannya masing – masing antara lain Lari 12 Menit jarak 400 M, Shuttle Run 3 X putaran, Push Up, Sit Up, Pull Up, Pengukuran indeks masa tubuh serta Bela diri Polri berbagai gerakan kata.

Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja melalui Kabag SDM Kabag SDM Kompol Chobli DH SIK mengatakan diwajibkan bagi seluruh personil mengikuti giat dimaksud karena berhubungan dengan penilaian 13 Komponen SDM termasuk dengan latihan bela diri Polri secara berkala.

“Kegiatan ini dilakukan setiap 6 bulan sekali dalam setahun dimana disamping berguna untuk Ukur Kondisi Fisik anggota Polres Sibolga dan melihat perkembangan stamina individu anggota Polri serta juga menjaga stamina imunitas anggota Polri terutama selama masa Pandemi COVID-19, agar selalu sehat sehingga siap melayani masyarakat,"ujarnya.

Sebelum pelaksanaan, terlebih dahulu dilakukan pengecekan kesehatan oleh Urkes Polres Sibolga dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan.

(Jun-tribun-medan.com)