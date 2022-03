Tangmo Nida, Kematian Artis Thailand di Sungai Phraya Jadi Sorotan, Disebut Ada Kejanggalan

Nida dikabarkan meninggal dunia karena terjatuh seusai buang air kecil di belakang speedboat.

Namun sang ibu menyebut bahwa Nida sebagai artis tak mungkin buang air kecil di tempat umum.



TRIBUN-MEDAN.COM - Artis Thailand Tangmo Nida, ditemukan meninggal dunia seusai tenggelam di Sungai Chao Phraya, Thailand pada Sabtu (26/2/2022) lalu.

Kematian Tangmo Nida ini menjadi sorotan lantaran adanya sejumah kejanggalan.

Lantas, siapa sosok dari artis Thailand satu ini?

Tangmo Nida terjatuh dari speedboat pada Kamis (24/2/2022) malam.

Tubuhnya ditemukan dua hari setelahnya, seusai mengendarai speedboat bersama kelima orang temannya Krung Thon Bridge di Bangkok menuju Rana VII Bridge di Nonthaburi.

Aktris kelahiran 13 September 1984 ini pernah membintangi film ghost of Mae Nak, Love the Thirteen hingga The Last Heroes.

Ia juga membintangi sejumlah drama serial.

Di antaranya adalah angkok Love Stories 2: Innocence, Bangkok Love Stories: The Last Bus.