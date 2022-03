Terlantar Gara-gara Pelakor, Anak Mawar AFI Mau Balas Dendam ke Susi Babysitter, Ibunya : Gak Boleh

TRIBUN-MEDAN.com - Mawar AFI kembali menceritakan kondisi sang anak sulung yang juga putra satu-satunya.

Mawar begitu kecewa dengan sikap sang mantan suami, Steno Ricardo acuhkan anak setelah menikah.

"Yang paling memukul saya adalah anak yang nomor satu karena sudah bisa berkomunikasi dua arah secara langsung," cerita Mawar AFI kepada Ruben Onsu.

"Yang bikin saya emosi ya itu, anaknya WA, hanya dibaca."

Baca juga: Bukan Jerinx, Aktor Tampan Ini Pernah Bikin Nora Alexandra Sampai Kabur ke Kalimantan akibat Depresi



Mawar AFI juga tak menyangka apabila anak sulung Mawar malu lihat video pernikahan sang ayah.

Putra Sulung Mawar AFI (Instagram Mawar AFI)





Seperti diketahui, Steno Ricardo Gaus telah menikah lagi dengan mantan baby sitter anak-anaknya.

"Dia diem terus ngelamun, nggak mau makan. Walaupun sambil megang game tapi tetep ngelamun," tutur Mawar AFI menceritakan kondisi sang putra pasca ditinggal nikah ayahnya.

"Saya tanya 'Abang kenapa? Are you sad?' 'No,' karena dia tau kalo dia sad, saya lebih sedih."

Lebih lanjut, Mawar AFI menceritakan penghiburan yang diterimanya dari sang anak sulung.

Baca juga: Diduga Ugal-ugalan, Mobil Innova Terguling Ditabrak Mobil Lain di Dekat Rumah Dinas Walikota Medan