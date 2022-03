Tewas Misterius, Terkuak Pesan Terkahir Tangmo Nida ke Kekasih Misterius, Ini Potretnya

TRIBUN-MEDAN.com - Begini bunyi pesan Tangmo Nida semasa hidup banggakan sosok pacarnya.

Tangmo Nida, artis cantik Thailand yang meninggal dengan mengenaskan dan beragam kejanggalan yang ada di baliknya.

Mo, panggilan Tangmo Nida di kalangan orang terdekatnya semasa hidup adalah seorang aktor, model, dan penyanyi Thailand.

Beberapa judul film dibintangi olehnya, seperti Ghost of Mae Nak, Love of Thirteen, The Last Heroes.

Salah satu filmnya yang paling terkenal adalah Bangkok Love Stories: Innocence yang rilis pada 2018 lalu.

Selain itu, mendiang Tangmo Nida membintangi sejumlah drama (di Thailang dikenal dengan "lakorn").

Kini, nama Tangmo Nida mencuat di masyarakat se-Asia Tenggara.

Pasalnya kematian artis cantik asal Thailand ini terus menyedot perhatian publik.

Rentetan peristiwa dianggap mengganjal oleh banyak pihak.

Bahkan banyak warganet yang berspekulasi, kematian Tangmo Nida adalah pembunuhan berencana.