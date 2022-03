HARGA Bahan Pokok di Sergai Melambung, Cabai Merah Capai Rp 60 Ribu Sekilo

TRIBUN-MEAN.com, SERGAI - Sudah seminggu harga bahan pokok seperti cabai merah, kentang, bawang, dan tomat mengalami kenaikan.

Kenaikan harga bahan pokok ini membuat sejumlah pedagang mengalami penurunan omset.

Seperti halnya yang dikatakan oleh seorang pedagang bernama Rohani Boru Sinaga (58).

Sudah seminggu harga bahan pokok di pasar tradisional Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) mengalami kenaikan harga.

"Sebelumnya harga cabai merah itu Rp 35 ribu per kilo kita jual, sekarang sudah Rp 60 ribu per kilo. Kentang sebelumnya Rp 8 ribu per kilo, sekarang Rp 12 ribu," ujar Rohani, Senin (7/3/2022).

"Tomat sebelumnya Rp 6 ribu per kilo, sekarang Rp 16 ribu. Bawang sebelumnya seharga Rp 30 ribu per kilo, sekarang Rp 40 ribu," sambungnya.

Lanjut Rohani, dengan kenaikan beberapa harga kebutuhan pokok ini membuat omset penjualan menurun.

"Terpaksa kami para pedagang kecil belanja barang sedikit, lantaran pembeli yang biasa membeli barang seperti cabai merah sekilo terpaksa menguranginya menjadi seperempat kilo, bahkan satu ons, begitu juga dengan barang yang lainnya," ujar Rohani.

Hal senada juga dikatakan Mariamah boru Sirait (60) pedagang sayur mayur, ia mengatakan hampir seluruh bahan pokok sehari-hari harganya naik.

"Tinggi lah harganya sekarang, seperti cabai merah, bawang, tomat, dan kentang. Kecuali kangkung, bayam, timun, kacang, itupun lantaran kita beli langsung ke petani," ujar Mariamah.

Pedangan yang berada di pasar tradisional Tanjung Beringin ini pun bergantungan kepada nelayan, lantaran pada umumnya yang berbelanja di pasar tradisional kebanyakan warga yang berprofesi sebagai nelayan.

"Yang belanja pun di pajak tradisional ini banyak orang nelayan, sementara nelayan berapa lah gajinya terkadang dapat rezeki terkadang tidak, jadi orang itu mau makan apa," ujar Mariamah.

Para pedagang pun berharap, semoga harga bahan-bahan pokok ini kembali normal kembali seperti sebelumnya.

"Kita selaku pedagang kecil memohon kepada pemerintah agar semoga barang-barang kebutuhan pokok ini harganya segera di stabilkan," tutup Mariamah.

