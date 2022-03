Mantan Satgas PDI Perjuangan yang Aniaya Siswa SMA tak Kunjung Diadili, Ini Kata Kejati Sumut

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Mantan petugas Satgas PDIP Sumut, Halpian Sembiring Meliala (46) yang viral karena terekam menganiaya seorang pelajar tak kunjung diadili.

Menurut informasi, padahal jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Sumut telah melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Saat dikonfirmasi, Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan menuturkan, pihaknya sudah melimpahkan berkas ke PN Medan sejak dua minggu lalu.

"Sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri medan 2 minggu lalu," kata Yos, Senin (7/3/2022).

Ia mengatakan, JPU saat ini tengah menunggu penetapan hari sidang.

"Saat ini kita menunggu penetapan persidangan dari Pengadilan," pungkas Yos.

Diberitakan sebelumnya, bahwa warga Jalan A.H Nasution Komplek Milala Mas, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor ini dijerat Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp72 juta.

"Disangkakan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C dari UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," ujar Yos

Peristiwa penganiayaan terhadap pelajar di bawah umur berinisial AFL (17) itu berawal saat korban berbelanja di satu minimarket Jalan Pintu Air IV, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, pada Kamis, 16 Desember 2021 lalu.

Kemudian tersangka Halpian datang mengendarai Land Cruiser Prado.