Ops Keselamatan Toba 2022, Satgas Gakkum Polres Padangsidimpuan Tegur Pelaku Pelanggaran

SatGas Preventif bersama Satgas Gakkum, Sub Satgas Daktib, Sub Satgas Dakkar dan Sub Sat Gas Binluh langsung turunmemberi teguran kepada pengendara sela-sela Ops Keselamatan Toba 2022 di Wilkum Polres Padangsidimpuan, Minggu (6/3/2022).