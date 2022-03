Proud to Ride All New Honda Vario 160 Hadirkan Kebanggaan Tingkat Tinggi Pecinta Vario

Komunitas motor yang berasal dari Vario Honda Matik Club (VANATIC) Medan, Vario Owner Club (VOC) Medan, dan Vario Independent Club (VIC) Medan mengikuti kegiatan Proud to Ride All New Honda Vario 160, yang digelar PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumatera Utara (Sumut) pada Minggu, (6/2).

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Kebanggaan menyambut kehadiran motor impian dari para pecinta skutik premium All New Honda Vario 160 ditunjukkan komunitas motor yang berasal dari Vario Honda Matik Club (VANATIC) Medan, Vario Owner Club (VOC) Medan, dan Vario Independent Club (VIC) Medan dalam rangkaian aktivitas menarik bertajuk “Proud to Ride All New Honda Vario 160” yang digelar PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumatera Utara (Sumut) pada Minggu, 6 Maret 2022.

Menerapkan protokol kesehatan, aktivitas Proud to Ride All New Honda Vario 160 sendiri dimulai dengan gathering para bikers Honda Vario yang digelar di Ring Road City Walks Mall Medan. Selanjutnya, potret kebersamaan para pecinta Honda Vario ini kemudian dilanjutkan dengan Rolling City bersama skutik kebanggaan All New Honda Vario 160 yang penuh pesona.

Melintasi jalanan perkotaan, para bikers Honda Vario yang juga turut membuktikan komitmen #Cari_aman di jalan sontak menjadi pusat perhatian. Karena tidak hanya tertib berlalu lintas, namun iringan rolling city juga menunjukkan etika berkendara yang baik sesuai dengan konsep safety riding yang konsisten dikampanyekan Honda.

Setelah sukses tebar pesona bersama All New Honda Vario 160, Honda kemudian mengajak para bikers untuk merasakan secara langsung sensasi berkendara bersama matik yang berperforma tinggi dengan desain yang lebih besar, semakin canggih dan membanggakan melalui sesi test ride yang juga diadakan di lokasi yang sama. Kesan bangga ketika menaiki skutik dengan teknologi terbaru yang mengusung mesin berkapasitas 160cc 4 katup enhanced Smart Power plus (eSP+) juga terlihat dari raut wajah para bikers yang merasa beruntung terpilih merasakan langsung performa skutik fenomenal All New Honda Vario 160.

Kesempurnaan pengalaman menyenangkan bersama All New Honda Vario 160 diakhiri Honda dengan menggelar Ngobrol Online Seputar Komunitas (Ngoprek) yang disiarkan secara langsung melalui media sosial Instagram @Indakohondasumut. Melalui aktivitas ini, para pecinta skutik tentunya dapat mengenal lebih dekat dengan All New Honda Vario 160 dengan mengetahui teknologi unggulan yang diusungnya. Dalam kesempatan ini, para bikes Vario juga berbagi informasi mengenai aitivitas mereka di masa pandemi, dimana aktivitas positif tidak berhenti mereka lakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Bro Yudhi dari VANATIC Medan mengungkapkan kehadiran All New Honda Vario 160 memberikan kebanggaan tersendiri bagi para komunitas pecinta Honda Vario, karena selalin semakin sempurna dengan performa mesin yang besar, All New Honda Vario 160 juga sebagai jawaban dan menjadi cerminan gaya hidup pengendara yang menyenangi sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi.

Sementara itu Sutjipto, Marketing Communication Manager PT Indako Trading Coy mengungkapkan dengan Semangat Satu Hati, kehadiran All New Honda Vario berkonsep Bigger, Greater, Prouder menjadi bagian dari kontribusi Honda untuk memberikan pengalaman berkendara sehari-hari yang lebih menyenangkan dan menghadirkan perasaan bangga terhadap produk dan layanan sebagai bentuk apresiasi terhadap penerimaan yang sangat baik terhadap skutik premium sporti ini di masyarakat Sumatera Utara.

All New Honda Vario 160 juga hadir memberikan sebuah energi dan gaya baru dalam revolusi desain, teknologi dan fitur canggih yang disematkan sesuai gaya berkendara masa kini. Model skutik ini mengekspresikan premium sporti dengan tampilan desain layaknya matik besar yang mampu memberikan kebanggaan bagi pengendaranya.