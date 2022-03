10 Ucapan Hari Perempuan Internasional 2022 dalam 2 Bahasa, Cocok untuk di Sosial Media

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN – Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD) yang dirayakan di tanggal 8 Maret setiap tahunnya.

Hari Perempuan Internasional pertama kali dirayakan pada tanggal 28 Februari 1909 di New York yang diadakan oleh Partai Sosialis Amerika.

Diresmikan Hari Perempuan Internasional untuk memperjuangkan hak perempuan dan bentuk apresiasi bagi perempuan dalam kesetaraan gender di masa depan.

Berikut daftar ucapan merayakan Hari Perempuan Internasional dalam Bahasa Inggris yang dilansir dari situs Business Insider dan Times of India:

1. The most beautiful thing you can wear is confidence, women are always a source of inspiration for the family and the society. Happy Women's Day to you!

2. People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel

3. Happy Women's Day to strong, intelligent, talented and simply wonderful women! Don't ever forget that you are loved and appreciated.

4. A woman is the full circle, within her is the power to create, nurture and transform. Let's thank every woman in our life and show them some love. Happy Woman's Day!

5. I think the best way to have confidence is not to allow everyone else’s insecurities to be your own.

6. Only a woman can almost die and give birth at the same time. Be proud to be a woman. Happy Women's Day!

7. Being a woman itself is a superpower. Happy Women's Day to the superhero in my life!

8. Women are the world's greatest inspiration. Let's praise our muses and never forget how amazing and wonderful they are. Respect and cherish them every single day. Happy Women's day!

9. Women can do anything! Congratulations on International Women's Day!

10. When there is no struggle, there is no strength.

Adapun daftar ucapan merayakan Hari Perempuan Internasional 2022 dalam Bahasa Indonesia :

1. Tiap orang bisa punya mimpi, tapi tak semua bisa bangkitkan semangat tinggi.

2. Jika Anda menginginkan sesuatu untuk dikatakan, mintalah kepada pria; jika Anda menginginkan sesuatu untuk dilakukan, mintalah kepada wanita.

3. Saya tangguh, ambisius, dan tahu benar apa yang saya inginkan. Jika ini membuat saya seperti wanita yang menyebalkan, tidak apa-apa.

4. Tetaplah menjadi seorang Wanita yang selalu menebarkan aura positif, Selamat Hari Perempuan Internasional

5. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa seseorang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini.

6. Pria yang sukses ada perempuan hebat disampingnya.

7. Ketika dunia diciptakan, kamu diciptakan untuk mewarnai dunia dan melakukan suatu hal yang besar hingga dunia tersenyum untuk kamu saat ini. Selamat hari Perempuan Internasional.

8. Selamat Hari Perempuan. Sejarah setiap waktu dan terutama hari ini, mengajarkan bahwa wanita akan dilupakan jika mereka melupakan untuk memikirkan dirinya sendiri.

9. Wanita cantik adalah wanita yang membangun kekuatan dari masalah, tumbuh kuat dengan doa dan senyuman di saat stres. Selamat Hari Perempuan Internasional 2022.

10. Apabila perempuan menangis bukan petanda bahwa lemah, namun itulah kekuatan mereka yang selama ini terpendam. Selamat Hari Perempuan Internasional.

