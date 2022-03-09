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Kasus Binomo Indra Kenz

DETIK-detik Bareskrim Polri Segel Rumah Rp 30 Miliar Indra Kenz di Kompleks Cemara Asri

Personel Bareskrim Mabes Polri tiba di Kompleks Cemara Asri, Rabu (9/3/2022) pukul 14.00 WIB, langsung segel rumah Indra Kenz

Editor: Hendrik Naipospos

TRIBUN-MEDAN.COM - Personel Bareskrim Mabes Polri tiba di Kompleks Cemara Asri, Rabu (9/3/2022) pukul 14.00 WIB.

Petugas langsung menuju rumah mewah milik Indra Kenz dan melakukan penyegelan.

Ada dua rumah milik Indra Kenz yang disegel di Komples Cemara Asri, masing-masing senilai Rp 30 miliar dan Rp 5 miliar..

Selengkapnya saksikan video:

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Indra Kenz
Kompleks Cemara Asri
rumah Indra Kenz disegel polisi
Sumber: Tribun Medan
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