Kasus Binomo Indra Kenz
DETIK-detik Bareskrim Polri Segel Rumah Rp 30 Miliar Indra Kenz di Kompleks Cemara Asri
Personel Bareskrim Mabes Polri tiba di Kompleks Cemara Asri, Rabu (9/3/2022) pukul 14.00 WIB, langsung segel rumah Indra Kenz
Editor: Hendrik Naipospos
TRIBUN-MEDAN.COM - Personel Bareskrim Mabes Polri tiba di Kompleks Cemara Asri, Rabu (9/3/2022) pukul 14.00 WIB.
Petugas langsung menuju rumah mewah milik Indra Kenz dan melakukan penyegelan.
Ada dua rumah milik Indra Kenz yang disegel di Komples Cemara Asri, masing-masing senilai Rp 30 miliar dan Rp 5 miliar..
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Sumber: Tribun Medan