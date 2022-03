Istri Doni Salmanan Janji Akan Terus Setia Terhadap Suami Walau Terancam Akan Dimiskinkan.

TRIBUN-MEDAN.com – Doni salmanan crazy rich Bandung resmi jadi tersangka kasus penipuan platform Binary Option Qoutex.

Sang istri Dinan Fajri yang baru tiga bulan menikah dengan Doni juga terus menjadi sorotan, kini rumah tangga mereka bak diterpa ujian. Baru saja melangsungkan pernikahan pada Desember 2021 lalu, keduanya terpaksa harus berpisah. Sang suami resmi ditahan pihak kepolisian dan akan dikenai hukuman 20 tahun penjara.

Potret kebersamaan Doni Salmanan dan Dinan Fajrina. (Instagram Dinan Fajrina)

Doni Salmanan kini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus platform penipuan dan judi online berkedok trading di aplikasi Binary Option Qoutes, dirinya menjalani pemeriksaan selama 13 jam di Bareskrim Polri pada Selasa, 8 Maret 2022 dan langsung ditahan pada Rabu, 9 Maret 2022 dini hari.

Saat dilakukan pemeriksaan, Doni salmanan dicecar 90 pertanyaan mulai dari pukul 10.00 WIB hingga 23.00 WIB.

“Statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka setelah dilakukan gelar perkara tadi,” ujar Kepaka Biro Penangan Masyarakat (Karonpemas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, Rabu (9/2/2022).

Doni juga dikenakan pasal berlapis mulai dari pasal UU ITE, KUHP, dan UU tindak pemberantasan Pencucian Uang (TPPU)

Ia juga dijerat pasal 45 ayat 1 UU No 19 tahun 2016 terkait informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Mengetahui hal itu sang istri mencoba untuk terus memberikan semangat kepada suaminya tersebut, hal itu diunggah oleh Dinan Fajri di laman Instagram Storiesnya. Ia membagikan potret kebersamaannya dengan Doni Salmanan sambil menyelipkan kalimat dukungan dan rasa cintanya.

“I Love so much forever and ever baby, will always stand with you, ilove you so much and compassion beside you, always have and always will. We can do this together sayang, bismillah ya, inna ma’al usri yusro,” tulis Dinan di akun instagram @dinanfajrina, Rabu (9/3/2022).