LINK Nonton Live Streaming Man City Vs Sporting Jam 03.00 WIB, Akses Di Sini via HP

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga antara MAnchester City vs Sporting CP pada leg kedua 16 besar Liga Champions Kamis (10/3/2022) dini hari nanti.

Manchester City menjamu Sporting CP pada laga leg kedua babak 16 Besar Liga Champions 2021-2022, Rabu (9/3/2022) waktu setempat atau Kamis dini hari pukul 03.00 WIB.

Laga Man City vs Sporting tak disiarkan SCTV lantaran menayangkan laga Real Madrid vs PSG, tetapi bisa disaksikan via live streaming.

Link streaming gratis Man Citu vs Sporting bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menjelaskan rahasia utama timnya untuk memastikan kemenangan atas Sporting CP pada pertandingan Liga Champions.

Jelang laga di Stadion Etihad itu, Manchester City punya modal yang sangat bagus.

Mereka menang 5-0 pada leg pertama, Selasa (15/2/2022), di Estadio Jose Alvalade.

Gol-gol The Sky Blues disumbangkan oleh Riyad Mahrez (7’), Bernardo Silva (17’, 44’), Phil Foden (32’), serta Raheem Sterling (58’).

Pesta gol di kandang Sporting CP membuat peluang Man City untuk lolos ke babak delapan besar terbuka lebar.

Pep Guardiola toh tetap mengingatkan timnya soal strategi yang mereka terapkan jika ingin menang kembali pada leg kedua dan mengamankan tiket ke perempat final.