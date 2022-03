Pasukan dan Tank Rusia Membeku Karena Suhu Dingin Akibat Cuaca Buruk, Suhu Turun hingga -20 Derajat

Meski begitu, suhu rendah ini tak hanya menyiksa para tentara, tetapi juga berpengaruh pada pengungsi Ukraina yang berusaha menyelamatkan diri dari perang.

TRIBUN-MEDAN.COM - Konvoi Tank dan kendaraan lapis baja milik Rusia tampak terdampar di pinggiran Kota Kyiv lantaran tak bisa bergerak dan mendadak berubah menjadi freezer karena suhu dingin di tengah pertempuran.

Pasukan Rusia juga tampak mulai kedinginan dan terancam mati beku dalam kondisi tersebut.

Diketahui Eropa Timur saat ini sedang menghadapi cuaca dingin ekstrem, suhu turun mencapai -10C, bahkan di sekitar Kyiv dan Kharkiv, suhu turun hingga -20C.

Kondisi tersebut tentunya akan mempersulit pasukan Rusia dan Ukraina.

Pasukan Rusia bahkan dikabarkan telah terjebak di sekitar 20 mil dari Kyiv selama berhari-hari akibat masalah teknis, masalah pasokan bahan bakar, hingga karena perlawanan Ukraina.

Mantan Mayor Angkatan Darat Inggris, Kerin Price mengatakan, tank Rusia tak lebih dari freezer seberat 40 ton.

Menurutnya kondisi itu akan menghancurkan moral pasukan yang tidak siap berperang.

Dikutip dari dailymail.co.uk, Rabu (9/3/2022), Price mengatakan, kehidupan tentara Rusia akan semakin sulit lantaran mereka tak terbiasa dengan suhu rendah.

Selain itu, pasokan makanan yang tak kunjung tiba akan memaksa tentara Rusia untuk menyerah di tengah suhu rendah demi menghindari mati beku.

"Anda tidak bisa hanya duduk dan menunggu karena jika Anda berada di dalam kendaraan, Anda sedang menunggu untuk dibunuh. Mereka tidak bodoh," katanya.

(Tribun-Video.com/dailymail.co.uk)



