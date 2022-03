Sosok Pria Gondrong Curi Perhatian, Rizal Rama Tampil di Paris Fashion Week, Ini Profilnya

TRIBUN-MEDAN.com - Siapa sebenarnya Rizal Rama? Model gondrong Surabaya mendadak hadir di Paris Fashion Week.

Nama Rizal Rama belakangan jadi sorotan karena melenggar di Paris Fashion Week 2022.

Ternyata tak hanya di Paris Fashion Ween, Rizal Rama juga berpartisipasi di London dan juga Milan.

Rizal Rama dibooking sekitar 11 fashion show di kota-kota besar dunia tersebut.

Brand-brand ngetop yang memakai Rizal Rama menjadi model antara lain Fendi, Blumarble, Solidhomme, WooYoungMi, Yuma Nakazato, Edward Crutchley, Daniel W. Fletcher, Simone Rocha, Rejina Pyo, Botter, dan Heliot Emil.

Rizal Rama berada di bawah naungan beberapa model agensi internasional.

Rizal Rama yang berpartisipasi di Paris Fashion Week (Instagram Rizal Rama)

Rizal Rama membawakan beberapa koleksi BLUEMARBEL Paris di Autum/Winter Paris Fashion Week 2022 pada 18 Januari kemarin.

Dia juga tampil dengan koleksi Botter-Aquatic Wear AW 2022 'Death Earth' di Paris Fashion Week 2022.

"Big love to @botter_paris for having me in their great show on Fall Paris Fashion Week 2022 and big thanks to @selectmodelparis @jonathanqtn @persona_mgt @3mmodels," tulis akun Instagram @rizal_ramaa dikutip Kompas.com, Rabu (9/3/2022).

Rizal Rama juga membawakan koleksi Heliot Emil di runway Paris Fashion Week 2022.