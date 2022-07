EKS Kapten Timnas, David Maulana Resmi Gabung di Bhayangkara FC

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN-Bekas penggawa Timnas U-16 dan U-19 asal Sumut, David Maulana, rupa-rupanya sudah tidak bersama klub Kroasia, HNK Rijeka lagi.

Ia rupanya sudah bergabung dengan klub Liga 1 Tanah Air, Bhayangkara FC.

Kabar bergabungnya David Maulana diumumkan langsung oleh sang agen, Gabrial Budi lewat akun instagramnya.

"David Maulana-Indonesia U20 National Team Captain is set the deal to Bhayangkara FC (David Maulana-Kapten Timnas U20 Indonesia telah sepakat dengan Bhayangkara FC)," tulis unggahan @gabrielbudi, Senin (27/6/2022).

Lanjut Gabriel di postingan itu, untuk durasi kontrak antara David Maulana dan skuat berjuluk The Guardian bakal berlangsung selama dua tahun.

Sebelumnya, pesepakbola asli Sumut ini dirumorkan bergabung bersama Bhayangkara FC. Bahkan, ia sudah diikutsertakan mengarungi kompetisi Piala Presiden 2022.

Diketahui, kontrak pesepakbola asli Sumut ini berakhir pada Juni 2022 bersama HNK Rijeka. Oleh karena itu, ia kembali melanjutkan petualangannya di sepakbola Indonesia.

Pantauan Tribun Medan dari akun Instagram resmi @bhayangkarafc, David Maulana mulai diperlihatkan meski belum diperkenalkan sebagai rekrutan terbaru.

Sebelum memperkuat HNK Rijeka, David Maulana sempat diisukan bakal bergabung bersama skuat PSMS Medan untuk mengarungi kompetisi Liga 2 musim 2021 lalu.

Hal itu karena, ia sudah bergabung dalam proses latihan rutin skuat berjuluk Ayam Kinantan. Hanya saja, sebelum kompetisi Liga 2 musim 2021 dimulai, ia terbang ke Eropa untuk bergabung ke HNK Rijeka.

Bahkan, Manajer PSMS Medan saat itu, Mulyadi Simatupang sudah menjadikan David Maulana sebagai prioritas pemainnya.

"David Maulana memang prioritas kita. Tetapi yang bersangkutan masih memprioritaskan ingin main di luar negeri dulu," ujar Mulyadi, Senin (26/4/21) lalu.

Bersama Bhayangkara FC, David Maulana diprediksi bakal mengisi pos gelandang untuk menambah kedalaman daya gedor lini tengah skuat berjuluk The Guardian tersebut.

