Cegah Penuaan Dini pada Kulit, Coba Perawatan All You Can Treat di Naavagreen Plus Medan

TRIBUNMEDAN.COM – Merawat kulit sejak dini sangatlah penting untuk menjaga kesehatan kulit, terlebih jika sering terpapar dengan sinar matahari, polusi udara, hingga limbah udara pabrik.

Pasalnya, paparan sinar matahari dan berbagai polusi yang berlebihan bisa menyebabkan penyakit kulit, seperti jerawat, eksim, hingga psoriasis.

Tak hanya itu, membiarkan kulit tidak terawat juga bisa mengakumulasi masalah kulit sehingga memicu penuaan dini. Kondisi ini bisa diperparah jika tidak menjaga kesehatan kulit dari dalam, seperti kurang mengonsumsi vitamin E.

Oleh karenanya, merawat kulit sangat penting dilakukan dari luar dan dalam tubuh. Caranya dengan mengonsumsi makanan sehat dan suplemen vitamin serta menggunakan pelindung wajah.

Selain itu, perlindungan kulit juga bisa lebih maksimal dengan melakukan perawatan di klinik kecantikan terpercaya, seperti Naavagreen Plus di Kota Medan.

Klinik kecantikan yang berlokasi di Jalan Gajah Mada Nomor 7a, Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Sumatera Utara itu memiliki pilihan perawatan lengkap atau "All You Can Treat".

Nah, berikut tiga alasan penting melakukan perawatan All You Can Treat di Naavagreen Plus.

1. Naavagreen Plus menyediakan berbagai jenis treatment

Naavagreen Plus menyediakan perawatan untuk berbagai jenis kulit, mulai dari kulit normal, kulit kering, kulit berminyak, dan berjerawat.

Perawatan kulit di Naavagreen Plus bisa mengurangi bekas jerawat, keloid, dan kulit sensitif lainnya, seperti efek pigmentasi dan kerutan wajah.

Naavagreen Plus juga memiliki beragam kategori jenis perawatan, antara lain facial standard, facial serum, facial jet oxy natural skin, dan facial jet oxy acne, brightening dan anti aging. Lalu skin tightening, dan bio light therapy (red dan blue).

2. Beragam jenis paket perawatan dan treatment